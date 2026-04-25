Lapidario comunicado de la familia de Juanicar tras presuntos comentarios homofóbicos en Gran Hermano

La familia de Juanicar se expresó públicamente en redes sociales luego de que trascendieran distintos clips e imágenes en Gran Hermano que contendrían comentarios discriminatorios sobre su sexualidad.

25 abr 2026, 18:21
Lapidario comunicado de la familia de Juanicar tras presuntos comentarios homofóbicos en Gran Hermano
Lapidario comunicado de la familia de Juanicar tras presuntos comentarios homofóbicos en Gran Hermano

Lapidario comunicado de la familia de Juanicar tras presuntos comentarios homofóbicos en Gran Hermano

La familia de Juanicar se pronunció públicamente a través de un duro comunicado en Instagram, luego de que trascendieran presuntos ataques homofóbicos por parte de Danelik y Brian Sarmiento dentro del marco de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

En un momento en que la convivencia dentro de la casa se vuelve cada vez más intensa, a días de una nueva gala de eliminación, prevista para el lunes 27 de abril, el clima general está más tenso que nunca: las estrategias comienzan a endurecerse, las alianzas se reacomodan y cada palabra pesa más que nunca.

El desgarrador llanto de Zunino en Gran Hermano tras ser acusado de malos tratos a Luana: "Me rompieron"

El desgarrador llanto de Zunino en Gran Hermano tras ser acusado de malos tratos a Luana: Me rompieron

En los clips que se viralizaron, tanto Manuel como Lolo relatan distintas situaciones y comentarios que habrían escuchado dentro de la casa por parte de otros participantes. "Danelik le dio a Juanicar un desodorante y le dijo que se lo meta en el o... porque le hace falta", relató la hermana del Poggio a Daniela de Lucía sobre un aberrante comentario que habría hecho la participante.

Qué dice el comunicado de la familia de Juanicar de Gran Hermano

En el mensaje, los familiares del participante expresaron su preocupación y malestar por la situación, haciendo hincapié en el impacto que este tipo de dichos puede tener y en la importancia de poner límites claros a cualquier forma de discriminación. El comunicado rápidamente generó repercusión en redes, donde el tema se instaló con fuerza y abrió un nuevo foco de debate dentro del reality.

"Ante los recientes acontecimientos de público conocimiento, queremos expresar nuestro más enérgico repudio a los dichos y actitudes de carácter homofóbico manifestados por los participantes Danelik y Brian Sarmiento, así como también a los ataques sistemáticos dirigidos hacia la sexualidad de Juani".

"Decidimos no profundizar en los detalles, dado que los mismos ya han sido ampliamente difundidos".

"Nos preocupa profundamente que, en reiteradas ocasiones, este tipo de situaciones sean interrumpidas mediante cortes de transmisión, impidiendo que el público pueda observar con claridad lo sucedido, y sin que se evidencien sanciones acordes a la gravedad de los hechos".

"Resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta que, en otras oportunidades, conductas discriminatorias han sido sancionadas de manera inmediata. Sin ir más lejos, una participante, Carmiña, fue expulsada por dichos racistas. Por este motivo, nos cuesta comprender por qué este tipo de comportamientos se repite de forma constante sin que se adopten medidas concretas".

"Entendemos que se trata de un juego, pero consideramos firmemente que este tipo de actitudes homofóbicas no pertenecen al juego de Gran Hermano y no deberían ser toleradas bajo ningún concepto".

"Como familia, solicitamos que se actúe con la misma firmeza y responsabilidad frente a cualquier forma de discriminación, garantizando un trato justo y equitativo para todos los participantes".

