Contundente: la condición de Pierre Gasly para seguir compartiendo equipo con Franco Colapinto tras el choque en Azerbaiyán

Cómo afecta el abandono de Colapinto y Gasly a Alpine en la lucha de constructores

El toque entre compañeros significó un duro revés en las aspiraciones del equipo conducido por Flavio Briatore. Mientras que Alpine concluyó la fecha con el casillero en cero teniendo a sus dos autos dentro de la zona de unidades, la competencia directa sacó provecho: Arvid Lindblad (Racing Bulls) logró avanzar desde el 15° hasta el séptimo puesto, sumando seis puntos vitales para su escudería.

Transcurridas 17 competencias del calendario oficial de la Fórmula 1, Racing Bulls acumula 83 puntos y aventaja a Alpine (68 unidades) en la disputa por ser "el mejor del resto", por detrás de las potencias dominantes compuestas por Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. El certamen internacional reanudará su actividad en un par de semanas con el Gran Premio de Singapur, cita de alta exigencia que además otorgará unidades extra al contemplar el formato de carrera sprint.