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FÓRMULA 1

Contundente: la condición de Pierre Gasly para seguir compartiendo equipo con Franco Colapinto tras el choque en Azerbaiyán

Pierre Gasly habló de su relación con Franco Colapinto tras el choque en el GP de Azerbaiyán que dejó afuera a ambos Alpine. Sus declaraciones.

Franco Colapinto y Pierre Gasly

Franco Colapinto y Pierre Gasly

Las repercusiones por el desenlace del Gran Premio de Azerbaiyán continúan al rojo vivo dentro del garaje de Alpine. Un error del piloto argentino Franco Colapinto en la vuelta 36 derivó en un incidente en pista que involucró a Lando Norris y provocó el abandono inmediato de ambos monoplazas de la escudería francesa. En las últimas horas, Pierre Gasly rompió el silencio para referirse a la relación con el argentino y fijó una postura clara sobre la convivencia interna para lo que resta del campeonato.

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En un diálogo brindado a Sky Sports F1, el corredor francés dejó en claro cuál es la pauta fundamental para pasar la página tras el toque en las calles de Bakú: "Respeto. Sabes, todo se trata de respeto. Mientras haya respeto, todo es posible".

Qué dijo Pierre Gasly sobre las disculpas de Colapinto y los comentarios de odio en redes

Con sus palabras, el galo no solo hizo referencia a la convivencia profesional con el bonaerense —de quien aceptó las disculpas tras el pedido de perdón por el fallo en pista—, sino que aludió también a las agresiones virtuales recibidas por el equipo. Ante esa situación, la propia escudería emitió un firme comunicado oficial condenando el hostigamiento: “Los errores ocurren cuando se corre al límite, y sin importar el resultado, nadie debería ser blanco de comentarios de odio o abuso”.

El imprevisto en carrera no solo perjudicó al pilarense en un momento en el que buscaba afianzarse con mayor protagonismo, sino que echó por tierra el sólido desempeño que venía construyendo Gasly tras haber calificado en la séptima posición de la grilla. "Estoy tratando de encontrar las palabras. Sí, no es fácil. Tuvimos un muy buen fin de semana y el auto fue uno de los mejores autos de carrera que tuvimos esta temporada. El ritmo fue excelente, manteniéndonos a la par de Lewis (Hamilton) y Lando durante la mayor parte de la carrera. Teníamos una ventaja de 14 o 15 segundos sobre el pelotón del medio, así que creo que hay muchos aspectos positivos para rescatar", explicó con resignación.

Cómo afecta el abandono de Colapinto y Gasly a Alpine en la lucha de constructores

El toque entre compañeros significó un duro revés en las aspiraciones del equipo conducido por Flavio Briatore. Mientras que Alpine concluyó la fecha con el casillero en cero teniendo a sus dos autos dentro de la zona de unidades, la competencia directa sacó provecho: Arvid Lindblad (Racing Bulls) logró avanzar desde el 15° hasta el séptimo puesto, sumando seis puntos vitales para su escudería.

Transcurridas 17 competencias del calendario oficial de la Fórmula 1, Racing Bulls acumula 83 puntos y aventaja a Alpine (68 unidades) en la disputa por ser "el mejor del resto", por detrás de las potencias dominantes compuestas por Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. El certamen internacional reanudará su actividad en un par de semanas con el Gran Premio de Singapur, cita de alta exigencia que además otorgará unidades extra al contemplar el formato de carrera sprint.

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