Contundente: la condición de Pierre Gasly para seguir compartiendo equipo con Franco Colapinto tras el choque en Azerbaiyán

Las repercusiones por el desenlace del Gran Premio de Azerbaiyán continúan al rojo vivo dentro del garaje de Alpine. Un error del piloto argentino Franco Colapinto en la vuelta 36 derivó en un incidente en pista que involucró a Lando Norris y provocó el abandono inmediato de ambos monoplazas de la escudería francesa. En las últimas horas, Pierre Gasly rompió el silencio para referirse a la relación con el argentino y fijó una postura clara sobre la convivencia interna para lo que resta del campeonato.