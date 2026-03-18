Colapinto habló puertas adentro en Alpine y dejó una frase que resume el momento del equipo: "No es..."

La declaración sintetiza el momento de Alpine: un equipo que aún no logra regularidad, pero que empieza a encontrar indicios positivos en medio de la transición.

Cuál es el objetivo de Alpine para lo que viene

En su intervención, Colapinto también hizo foco en el trabajo colectivo y en la proyección a futuro. “Estoy muy orgulloso del trabajo que están haciendo. Todavía hay mucho por lograr juntos”, afirmó.

Además, dejó en claro cuál es la meta: no solo competir en los primeros puestos, sino sostenerse en ese nivel. “Estamos trabajando duro no solo para estar en el top, sino para consolidarnos ahí, que es donde queremos llegar”, agregó.

El mensaje apunta a reforzar la idea de un proyecto en construcción, que busca dar un salto de calidad en la temporada.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

El próximo desafío para el piloto argentino será el Gran Premio de Japón, que se correrá en el circuito de Suzuka durante el fin de semana del 29 de marzo.

La actividad comenzará el viernes 27 con las primeras prácticas libres (de 23:30 a 00:30 y de 03:00 a 04:00, horario de Argentina). El sábado 28 continuará con la tercera sesión de entrenamientos (23:30 a 00:30) y la clasificación (03:00 a 04:00). Finalmente, la carrera principal se disputará el domingo 29 a las 2:00.

Con este panorama, Colapinto buscará volver a sumar puntos y confirmar las sensaciones positivas que dejó entrever en su mensaje interno.

Mientras tanto, en Alpine el foco está puesto en capitalizar esta etapa del calendario para seguir ajustando el rendimiento y acercarse al objetivo que el propio piloto marcó: no solo competir arriba, sino quedarse allí.