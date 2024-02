Fue elogiado por Maradona y sueña con competir con el Dibu Martínez: "No me siento menos que nadie"

Además, el arquero aseguró: "Sería un sueño. No me siento menos que nadie". Sin embargo, fue cauto y expresó: "Después son decisiones y depende mucho del entrenador."

Por otra parte, 'Fatura' habló sobre el éxito de Miguel Ángel Russo en los dos enfrentamientos ante la "Lepra": "Miguel entiende muy bien este tipo de partidos, por eso ganó los dos partidos frente a Newell's".

A pesar de haber recibido propuestas de varios equipos, Broun aseguró que su enfoque está en Rosario Central, donde logró la Copa de la Liga pasada. Sin embargo, admitió: "Tuve varias posibilidades, en varias etapas, que se sondearon en Boca, pero nunca se llegó a dar".

Respecto a la victoria del fin de semana, destacó: "Ganar en cancha de Newell's es tachar de la lista algo más en mi carrera".

El día que Maradona llamó a 'Fatura' Broun: "Quiero que seas mi arquero"

En una entrevista que brindó en agosto de 2023 en #TresEnLaCiudad en #BrindisTV, 'Fatura' Broun compartió detalles sobre su relación con Diego Armando Maradona durante su coincidencia en Gimnasia en 2019. "Mi Maradona preferido es el que conocí yo. Afortunada o desafortunadamente lo conocí el último año de su vida, pero fui un privilegiado. Nunca hubiese imaginado tener una relación cercana con Diego. Llamarlo, que él me llame o que me diga 'Fatu'", declaró.

"El día que me iba a llamar yo ya sabía y estuve 15 minutos sentado al lado de la ventana donde tenía señal esperando que me llame como un nene. Atiendo y me dice 'Quiero que vos seas mi arquero, así que el 2 de enero te quiero acá'. Previamente, mi representante me había dicho que cuando me llame Diego no me regale, que se estaban negociando algunos números, y apenas llamó, le dije que si inmediatamente (entre risas)", relató.