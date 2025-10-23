Confirmado: Nicolás Varrone debutará en la Fórmula 2 y buscará seguir el camino de Colapinto

Para Varrone, la oportunidad de competir en este certamen representa la posibilidad de medirse con los mejores jóvenes pilotos del planeta y de posicionarse dentro del radar de las escuderías más importantes.

Van Amersfoort Racing apuesta por el talento argentino

El equipo Van Amersfoort Racing (VAR), con base en los Países Bajos, será el encargado de acompañar al argentino en su primera experiencia en Fórmula 2. La escudería busca renovar su proyecto tras una temporada irregular en la que no logró los resultados esperados.

Durante el último campeonato, VAR contó con John Bennett y Rafael Villagómez como pilotos titulares. Bennett apenas sumó un punto y se ubicó entre los últimos del torneo, mientras que Villagómez acumuló 29 unidades y finalizó en la 14ª posición general. En el Campeonato de Constructores, el equipo terminó 10º, solo por delante de Trident.

Con la llegada de Varrone, la estructura neerlandesa apuesta por un cambio de rumbo y confía en que el argentino pueda aportar solidez, experiencia y velocidad.

Quién es Nicolás Varrone y cuál fue su camino hasta la Fórmula 2

Formado en el karting argentino, Nicolás Varrone emigró joven a Europa con el objetivo de abrirse camino en el automovilismo internacional, del mismo modo que lo hizo Franco Colapinto. Comenzó compitiendo en la Fórmula 4 italiana y luego se destacó en la Fórmula 3 británica, donde logró varios podios que lo posicionaron como un talento a seguir.

En los últimos años, el bonaerense decidió enfocar su carrera en las competencias de resistencia, una especialidad que le permitió alcanzar grandes resultados. En el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) se consagró campeón de la clase LMP3 y, además, fue ganador de las 24 Horas de Le Mans, uno de los logros más prestigiosos del automovilismo global.

Su regreso a las categorías de monoplazas marca un nuevo desafío profesional: el objetivo de llegar a la Fórmula 1. La incorporación a Van Amersfoort Racing será su primera experiencia en un campeonato de alta competencia dentro del ecosistema FIA desde su paso por la F3 británica.

Un nuevo embajador argentino en el automovilismo internacional

Con este anuncio, Nicolás Varrone se convertirá en el segundo argentino en competir en la Fórmula 2 en los últimos años, luego de Franco Colapinto. Su presencia reafirma el momento de proyección que atraviesa el automovilismo nacional y renueva la ilusión de ver nuevamente la bandera argentina en la grilla de la Fórmula 1.

El piloto de Maschwitz, que ya supo destacarse en el endurance y representar al país en circuitos históricos, enfrentará a partir de 2026 uno de los mayores desafíos de su carrera: demostrar su potencial en una categoría donde los sueños de la élite del automovilismo comienzan a hacerse realidad.