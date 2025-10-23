En vivo Radio La Red
El sorpresivo respaldo de la F1 a Franco Colapinto tras el polémico adelantamiento a Gasly

El piloto argentino Franco Colapinto recibió el respaldo de la Fórmula 1 y especialistas tras su maniobra para sobrepasar a Pierre Gasly en el Gran Premio de Estados Unidos, desobedeciendo una orden del equipo Alpine.

(Foto: AlpineF1Team/IG)

(Foto: AlpineF1Team/IG)

La acción de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos generó un intenso debate dentro y fuera del paddock. El argentino sobrepasó a su compañero de equipo Pierre Gasly, a pesar de recibir instrucciones de Alpine para mantener posiciones y evitar riesgos. La maniobra, aunque arriesgada, mostró la determinación del piloto para demostrar su nivel frente a un auto que no está entre los más competitivos de la parrilla.

El expiloto y comentarista de F1, Jolyon Palmer, explicó que desobedecer las órdenes del equipo “siempre es arriesgado”, sobre todo para un piloto que busca consolidarse en el futuro, pero afirmó que en este caso “las directivas de Alpine fueron excesivas” dado que la lucha era por las posiciones 17 y 18 y el equipo ya no estaba en la pelea por el campeonato.

Qué opinan los especialistas sobre la actitud de Colapinto

Palmer destacó que la decisión de Alpine podría afectar la motivación de sus pilotos. “Los equipos también deben mantener a sus pilotos motivados, con ganas y fuerza para rendir. Si un piloto juega constantemente un papel secundario, puede perturbar la armonía del equipo”, señaló.

En su análisis, el periodista remarcó que Colapinto estaba justificadamente frustrado por las diferencias de ritmo entre los coches. Gasly conducía “dos segundos por vuelta más lento que su compañero y con desventaja de neumáticos”, lo que hacía la orden de Alpine poco razonable según Palmer.

El comentarista también contextualizó la situación del argentino: “Colapinto necesita demostrar rendimiento para asegurar su futuro y está frente a un ganador de Gran Premio y referente del equipo. Superarlo es la manera de mostrar su valía”.

Cómo afecta esto al futuro de Colapinto en Alpine

El respaldo de Palmer sugiere que el desempeño de Colapinto podría influir en su permanencia en Alpine. Según el análisis, su capacidad de superar a Gasly en varias carreras recientes, tanto en clasificación como en carrera, demuestra que el argentino está cumpliendo con las expectativas del equipo y podría quedarse con el segundo asiento para la próxima temporada.

“Parece cada vez más probable que mantenga su impulso para el próximo año, principalmente porque no hay muchas alternativas viables y Colapinto también aporta un importante respaldo financiero”, añadió Palmer.

Si bien Palmer reconoció que la maniobra en Austin no fue del todo prudente y que Colapinto deberá explicar su decisión ante Alpine, subrayó que cualquier piloto experimentado entenderá la necesidad de mostrar resultados cuando aún no tiene contrato confirmado.

Qué mensaje dejó la comunidad de fanáticos y especialistas

La maniobra de Colapinto recibió elogios de periodistas, expertos y seguidores de la F1 en todo el mundo. Destacaron su coraje, la lectura de la carrera y la capacidad de aprovechar la oportunidad para demostrar su rendimiento. La publicación de la F1, que respaldó explícitamente al piloto, amplificó la repercusión positiva y dejó en evidencia las tensiones internas en Alpine.

El episodio marca un momento clave en la temporada de Colapinto: más allá de la polémica, el argentino está consolidando su imagen como piloto competitivo y decidido, capaz de asumir riesgos calculados para destacarse y asegurar su futuro en la Fórmula 1.

