Cómo sigue Mirtha Legrand tras ser internada nuevamente: los últimos datos sobre su salud

“Está en una sala de terapia pero no por una gravedad de su cuadro, sino porque necesitan que esté tranquila y sin visitas”, explicó.

Además, reveló que la propia Mirtha habría pedido regresar al sanatorio: “Sintió ansiedad y fue ella misma quien pidió la internación. Se siente más tranquila estando hospitalizada y atendida”.

“Tiene un cuadro delicado pero está en equilibrio”, agregó Lobo, quien también señaló que la conductora no necesitó asistencia mecánica para respirar.

En medio de la preocupación, Juana Viale fue vista ingresando al Mater Dei para acompañar a su abuela, aunque evitó realizar declaraciones ante la prensa.

La salud de Mirtha Legrand: identificaron una bacteria y ajustaron el tratamiento

Otro dato importante sobre la evolución de Mirtha Legrand es que los médicos lograron identificar una bacteria, lo que permitió modificar y ajustar el tratamiento con antibióticos.

Uno de los síntomas que más la afectó fue la tos, con algunos episodios intensos. Sin embargo, permanece controlada, estable y con buen ánimo mientras continúa bajo seguimiento médico.

La nueva internación se produjo pocos días después de que Mirtha permaneciera hospitalizada por una afección respiratoria entre el 7 y el 13 de septiembre. Tras recibir el alta continuó recuperándose en su domicilio, pero debió regresar al Sanatorio Mater Dei.

Debido a esta situación, Juana Viale volvió a reemplazarla al frente de La noche de Mirtha y llevó tranquilidad al público al asegurar que su abuela “se termina de recuperar”.

El sanatorio informó que, de no registrarse cambios significativos en su evolución, el próximo parte médico oficial será difundido el lunes 21 de septiembre.

“Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha”, señalaron desde el Mater Dei.