San Lorenzo vs. Boca por el Torneo Clausura: el clásico del domingo

La probable formación de San Lorenzo es: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.
Boca llega al clásico después de avanzar en la Copa Sudamericana
El Xeneize afronta el partido después de conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana, tras eliminar a San Pablo en el estadio Morumbí.
En el Torneo Clausura, Boca suma 14 puntos en la Zona A y también tiene objetivos abiertos en otras competencias. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará trasladar ese momento al clásico frente a San Lorenzo.
Para este encuentro, el entrenador tendría en mente repetir buena parte del equipo que jugó en Brasil. La probable formación es: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.
Una de las bajas será Enner Valencia, quien no fue convocado para el clásico.
El clásico entre San Lorenzo y Boca comenzó a las 14:45 de este domingo 20 de septiembre en el Nuevo Gasómetro.
El árbitro principal es Nazareno Arasa, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR. Los asistentes serán Juan Pablo Belatti y Miguel Savorani, y Pablo Giménez, el cuarto árbitro.
El partido corresponde a la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 y es transmitido por TNT Sports Premium.
Los datos del clásico
- Partido: San Lorenzo vs. Boca
- Competencia: Torneo Clausura 2026
- Fecha: 10ª jornada
- Día: domingo 20 de septiembre
- Hora: 14:45
- Estadio: Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Hernán Mastrángelo
- TV: TNT Sports Premium