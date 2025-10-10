En vivo Radio La Red
Deportes
Russo
Tigre
FÚTBOL

Gol, llanto y homenaje: la emotiva tarde de Nacho, el hijo de Miguel Ángel Russo

El hijo de Miguel Ángel Russo decidió jugar para Tigre horas después del fallecimiento de su padre y, en un escenario cargado de respeto, convirtió un gol que terminó en una de las escenas más conmovedoras del año.

El fútbol argentino vivió una de sus postales más conmovedoras en el Coloso Marcelo Bielsa. Apenas horas después de la muerte de Miguel Ángel Russo, su hijo Nacho, delantero de Tigre, tomó una decisión tan inesperada como valiente: jugar el partido ante Newell’s. Lo que sucedió después quedará en la memoria colectiva del deporte nacional.

Leé también Una multitud despidió a Miguel Ángel Russo: la ceremonia íntima que se prepara para su último adiós
Cómo fue el minuto de silencio que conmovió al fútbol argentino

El encuentro comenzó con un emocionante minuto de silencio en homenaje al histórico entrenador. Pese a la identificación de Russo con Rosario Central, el estadio de Newell’s —el clásico rival— respondió con respeto absoluto. En el centro del campo, con la mirada perdida y visiblemente quebrado, Nacho se mantuvo firme junto a sus compañeros. El fútbol, tantas veces criticado por su intolerancia, mostró en ese instante su mejor versión: unidad y empatía.

El delantero se había sumado a último momento a la delegación del Matador, tras despedirse de su padre. Muchos esperaban que no jugara. Sin embargo, su presencia en el campo fue, en sí misma, una declaración de amor.

Embed

Video: @sc_espn

Cómo fue el gol que desató las lágrimas

A los 22 minutos de juego, el destino escribió el guion que nadie se animaba a imaginar. Nacho Russo se filtró en el área chica y, fiel a su instinto goleador, empujó la pelota al fondo de la red. El festejo no fue un festejo: fue un desahogo. El delantero rompió en llanto mientras sus compañeros lo rodeaban en un abrazo colectivo.

No hubo gestos exagerados ni miradas al cielo forzadas. Hubo dolor genuino, orgullo familiar y una conexión profunda con su padre, construida en silencio y mostrada ante miles de testigos.

Antes de volver a su posición para reanudar el juego, Russo levantó su camiseta y mostró un tatuaje en su abdomen. En letras claras se leía una de las frases más recordadas de Miguel Ángel: “Todo se cura con amor.”

No hizo falta decir más. Esa frase, tantas veces repetida por el DT en conferencias y charlas privadas, se transformó en un símbolo. No era solo un homenaje. Era una forma de seguir caminando con él.

Embed

Video: @sc_espn

Un gesto que trascendió el resultado

El gol quedó en el marcador, pero el momento quedó en la historia. Más allá del triunfo o la derrota, Nacho Russo convirtió el gol más difícil de su carrera. No hubo relatores gritando su apellido con efusividad, sino con respeto. No hubo rivalidades, solo admiración.

En tiempos donde el fútbol suele quedar atrapado en polémicas arbitrales y discusiones sin sentido, la imagen de Nacho llorando con la camiseta de Tigre y el legado de Miguel en la piel recordó lo esencial: este deporte, antes que juego, es emoción, memoria y familia.

