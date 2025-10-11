Mica Viciconte y Flor Vigna protagonizaron un tenso cruce y casi se van a las manos: el video

Embed

Las ex “Combate” se enfrentarán en el cuadrilatero el 20 de diciembre en el estadio de Huracán, en lo que será la tercera edición de Párense de Manos.

Cómo comenzó la rivalidad de Flor Vigna y Mica Viciconte

La rivalidad entre Flor Vigna y Mica Viciconte se volvió uno de los conflictos más recordados del programa Combate. Desde sus primeras competencias, ambas se destacaron por su carácter competitivo y su determinación por liderar los equipos (rojo y verde), lo que generó numerosos roces dentro y fuera de la pista.

Los enfrentamientos incluían desafíos físicos intensos, discusiones por estrategias y constantes comentarios entre ellas que subían la tensión del programa. Con el tiempo, los cruces mediáticos y los “dardos” en entrevistas y redes sociales consolidaron la rivalidad como un eje de atención para los fans del ciclo.

Si bien con los años se vieron momentos de acercamiento y reconciliación, la historia de enfrentamientos en el ciclo quedó como un símbolo de su competitividad y del choque de personalidades fuertes que caracterizó al programa.