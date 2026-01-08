Valentín Carboni reveló la charla íntima que tuvo con Lautaro Martínez antes de su llegada a Racing: "Me dijo que..."

image

Carboni llega a Racing en un contexto particular: necesita continuidad, minutos y rodaje competitivo. El objetivo es claro y trasciende lo económico: volver a sentirse protagonista y meterse en la consideración para el próximo Mundial.

Cómo se gestó su llegada y por qué Racing aparece como la oportunidad ideal

El llamado de Diego Milito fue el primer impacto. “No me esperaba el llamado de Milito. Ahí me di cuenta de la situación y de la chance de llegar a esta institución. Prometo dar todo de mí”, expresó Carboni. La negociación terminó de cerrarse casi de manera natural: Racing se encontró con una oportunidad única y el jugador con el escenario que necesitaba.

Carboni llegó a préstamo por un año, sin cargo ni opción de compra. Una apuesta total de todas las partes. Desde el lado del jugador, la necesidad de sumar minutos es urgente. Desde el Inter, la cesión previa a Genoa no había dado los resultados esperados: luego de la rotura de ligamentos cruzados, Valentín apenas acumuló un puñado de minutos en los últimos dos meses.

En Racing, en cambio, el panorama es distinto. El club puede ofrecerle continuidad, protagonismo y un contexto competitivo, algo clave para relanzar su carrera tras un período complejo.

¿Puede usar la camiseta número 10 en la Academia?

Uno de los temas que rápidamente se instaló fue la posibilidad de que Carboni use la camiseta número 10. Sin embargo, el propio futbolista fue cauto y evitó alimentar la expectativa. “Que lleve la 10 o no, no depende de mí. No me interesa el número, tengo que rendir en la cancha”, aclaró.

Más allá del dorsal, Racing apuesta a su talento, a su capacidad creativa y a su versatilidad ofensiva para potenciar el equipo.

Ganador de la Copa América 2024 y con un paso reciente y frustrado por Olympique de Marsella, donde apenas disputó cuatro partidos antes de la grave lesión de rodilla, Carboni llega con hambre de revancha futbolística.

“Estoy muy contento de estar en Racing. Tanto el presidente como desde el Inter hicieron lo posible para que se concretara la negociación. Vengo en busca de continuidad, de minutos y de sumar”, cerró el jugador.

En las próximas horas, viajará a Paraguay junto a Matko Miljevic y Sebastián Saja. El jueves por la mañana tendría su primer entrenamiento. Para Racing, empieza una apuesta fuerte. Para Carboni, una oportunidad que puede marcar un antes y un después.