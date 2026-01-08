Valentín Carboni reveló la charla íntima que tuvo con Lautaro Martínez antes de su llegada a Racing: "Me dijo que..."
Valentín Carboni ya es jugador de Racing y, antes de aterrizar en Avellaneda, recibió un respaldo clave de Lautaro Martínez. El volante ofensivo llegó desde Europa, superó la revisión médica y empieza una etapa decisiva de su carrera.
Lautaro Martínez, importante en el arribo de Carboni a Racing. (Foto: Imago)
Valentín Carboni todavía no se puso la camiseta ni pisó el césped, pero su llegada a Racing ya dejó varias escenas que explican por qué en Avellaneda hay ilusión. El vuelo directo desde Roma, la revisión médica sin escalas y una charla íntima con una voz autorizada del fútbol argentino marcaron las primeras horas del joven talento como refuerzo de la Academia.
El futbolista aterrizó en Ezeiza pasadas las 9 de la mañana y fue directo a cumplir con los estudios médicos, que tenía pautados para las 11. Acompañado por su entorno y por Franco Zuculini, nexo entre el plantel y la dirigencia, Carboni completó todos los exámenes y, pasado el mediodía, habló por primera vez como jugador de Racing.
Qué le dijo Lautaro Martínez a Valentín Carboni antes de llegar a Racing
Antes de sellar su arribo al fútbol argentino, Carboni tuvo una conversación especial con Lautaro Martínez. El delantero, compañero suyo en el Inter y referente de la Selección Argentina, fue claro y directo en su mensaje.
“Hablé con Lautaro y me dio su apoyo. Estoy muy agradecido con él. Me dijo que llego a un gran club y que cualquier cosa puedo contar con él”, reveló el mediocampista ofensivo de 20 años. Una frase simple, pero contundente, que funciona como aval futbolístico y emocional en un momento clave de su carrera.
Carboni llega a Racing en un contexto particular: necesita continuidad, minutos y rodaje competitivo. El objetivo es claro y trasciende lo económico: volver a sentirse protagonista y meterse en la consideración para el próximo Mundial.
Cómo se gestó su llegada y por qué Racing aparece como la oportunidad ideal
El llamado de Diego Milito fue el primer impacto. “No me esperaba el llamado de Milito. Ahí me di cuenta de la situación y de la chance de llegar a esta institución. Prometo dar todo de mí”, expresó Carboni. La negociación terminó de cerrarse casi de manera natural: Racing se encontró con una oportunidad única y el jugador con el escenario que necesitaba.
Carboni llegó a préstamo por un año, sin cargo ni opción de compra. Una apuesta total de todas las partes. Desde el lado del jugador, la necesidad de sumar minutos es urgente. Desde el Inter, la cesión previa a Genoa no había dado los resultados esperados: luego de la rotura de ligamentos cruzados, Valentín apenas acumuló un puñado de minutos en los últimos dos meses.
En Racing, en cambio, el panorama es distinto. El club puede ofrecerle continuidad, protagonismo y un contexto competitivo, algo clave para relanzar su carrera tras un período complejo.
¿Puede usar la camiseta número 10 en la Academia?
Uno de los temas que rápidamente se instaló fue la posibilidad de que Carboni use la camiseta número 10. Sin embargo, el propio futbolista fue cauto y evitó alimentar la expectativa. “Que lleve la 10 o no, no depende de mí. No me interesa el número, tengo que rendir en la cancha”, aclaró.
Más allá del dorsal, Racing apuesta a su talento, a su capacidad creativa y a su versatilidad ofensiva para potenciar el equipo.
Ganador de la Copa América 2024 y con un paso reciente y frustrado por Olympique de Marsella, donde apenas disputó cuatro partidos antes de la grave lesión de rodilla, Carboni llega con hambre de revancha futbolística.
“Estoy muy contento de estar en Racing. Tanto el presidente como desde el Inter hicieron lo posible para que se concretara la negociación. Vengo en busca de continuidad, de minutos y de sumar”, cerró el jugador.
En las próximas horas, viajará a Paraguay junto a Matko Miljevic y Sebastián Saja. El jueves por la mañana tendría su primer entrenamiento. Para Racing, empieza una apuesta fuerte. Para Carboni, una oportunidad que puede marcar un antes y un después.