El dramático accidente que sufrió la hija de Fernando Burlando y Barby Franco en la final Racing-Estudiantes

En las últimas horas, Barby Franco compartió en sus redes sociales un episodio que preocupó a todos: su hija Sarah Burlando tuvo un accidente en Santiago del Estero, justo antes de presenciar el partido entre Estudiantes y Racing.
Barby Franco y Fernando Burlando vivieron un gran susto en Santiago del Estero, donde su hija Sarah sufrió un accidente antes de la final entre Estudiantes y Racing.
La modelo relató lo sucedido a través de un video en su cuenta de Instagram, donde explicó que la pequeña se cayó dentro de una camioneta y se golpeó la cabeza. Por ese motivo, tuvieron que trasladarla de urgencia al hospital, donde le dieron dos puntos. "¿Qué paso? Mi primer corte", comenzó diciendo en su posteo de Instagram.
En la publicación, Barby detalló cómo ocurrió el incidente: “Fuimos a la final de Estudiantes - Racing. Sarah iba muy feliz, entusiasmada, inquieta. Bajamos del avión y en el transfer se sentó mal en el asiento (con la camioneta frenada), se quiso parar, se fue para atrás, se cayó y se dio la cabeza contra un esquinero de madera”.
La situación generó gran preocupación, y Franco continuó su relato: “Había sangre. Fernando la agarró y le paró la sangre haciéndole presión. Fuimos volando al hospital más cercano de Santiago. Le dieron dos puntos en la cabeza (yo en shock)”.
Por último, Barby se mostró agradecida por la atención recibida y expresó su reconocimiento: “Gracias al Hospital CePSI Eva Perón por la atención que fue perfecta. Gracias al cirujano y a todas las enfermeras que fueron un amor con Sarah. Gracias Santiago del Estero por el amor que nos brindaron”.
Barby Franco habló con Intrusos (América TV) y compartió detalles sobre la charla privada que mantuvo con Jésica Cirio luego de la detención de su exesposo, Elías Piccirillo.
“Le mandé un mensaje porque la vi re mal, me salió del corazón”, comenzó relatando la pareja de Fernando Burlando. “Hablamos hace poco, hace tres días. Está re mal, quedamos en un café”, agregó la influencer, dejando ver la preocupación que siente por su amiga.
Más adelante, Franco contó qué palabras eligió para acompañar a Cirio en ese momento difícil: “Le dije que cuente conmigo para un abrazo, para un café, más que nada para esos abrazos que necesitás de amigas, fue más por eso”. Según explicó, quiso transmitirle contención y cercanía.
En la entrevista también le preguntaron si le sorprendió enterarse de la acusación contra Piccirillo por supuesta estafa. “Sí, me sorprendió. La verdad que yo no conocía tanto la interna de ellos porque yo me había distanciado bastante de ellos”, expresó Barby, aclarando que no estaba al tanto de la situación.
Cuando surgió la consulta sobre si Cirio suele equivocarse al elegir pareja, la modelo respondió con sinceridad: “No sé, viste que a todas las pibas lindas y exitosas les funciona mal el sensor”. Con esa frase, dejó entrever que no es un caso aislado.