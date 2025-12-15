El dramático accidente que sufrió la hija de Fernando Burlando y Barby Franco en la final Racing-Estudiantes

Por último, Barby se mostró agradecida por la atención recibida y expresó su reconocimiento: “Gracias al Hospital CePSI Eva Perón por la atención que fue perfecta. Gracias al cirujano y a todas las enfermeras que fueron un amor con Sarah. Gracias Santiago del Estero por el amor que nos brindaron”.

Qué le contó Jésica Cirio a Barby Franco tras la detención de Elías Piccirillo

Barby Franco habló con Intrusos (América TV) y compartió detalles sobre la charla privada que mantuvo con Jésica Cirio luego de la detención de su exesposo, Elías Piccirillo.

“Le mandé un mensaje porque la vi re mal, me salió del corazón”, comenzó relatando la pareja de Fernando Burlando. “Hablamos hace poco, hace tres días. Está re mal, quedamos en un café”, agregó la influencer, dejando ver la preocupación que siente por su amiga.

Más adelante, Franco contó qué palabras eligió para acompañar a Cirio en ese momento difícil: “Le dije que cuente conmigo para un abrazo, para un café, más que nada para esos abrazos que necesitás de amigas, fue más por eso”. Según explicó, quiso transmitirle contención y cercanía.

En la entrevista también le preguntaron si le sorprendió enterarse de la acusación contra Piccirillo por supuesta estafa. “Sí, me sorprendió. La verdad que yo no conocía tanto la interna de ellos porque yo me había distanciado bastante de ellos”, expresó Barby, aclarando que no estaba al tanto de la situación.

Cuando surgió la consulta sobre si Cirio suele equivocarse al elegir pareja, la modelo respondió con sinceridad: “No sé, viste que a todas las pibas lindas y exitosas les funciona mal el sensor”. Con esa frase, dejó entrever que no es un caso aislado.