Bombazo: Racing contrató a un jugador de la Selección Argentina

El recorrido de una promesa que quiere relanzarse

Valentín Carboni nació el 5 de marzo de 2005 en Buenos Aires y es hijo del exfutbolista Ezequiel Carboni. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en Lanús, antes de emigrar a Italia junto a su familia en 2018. Allí pasó por las inferiores de Catania y en 2020 fue fichado por el Inter.

Tras su debut profesional, salió a préstamo al Monza, donde mostró su mejor versión. Ese rendimiento fue clave para que Scaloni lo convocara a la Selección argentina y lo incluyera incluso en la nómina campeona de la Copa América 2024. Sin embargo, el último año en Genoa significó un freno: pocos partidos, la mayoría como suplente y sin goles ni asistencias.

Qué busca Carboni en Racing

Su llegada a la Academia responde a una decisión personal y estratégica. Carboni entiende que necesita protagonismo y confianza para volver a mostrarse en un contexto competitivo. Racing, con un entrenador que apuesta por los jóvenes y un club acostumbrado a potenciar talentos, aparece como el escenario ideal para relanzar su carrera.

Además, el delantero forma parte de una camada que la Selección sigue de cerca, junto a nombres como Nicolás Paz y Alejandro Garnacho. Tener rodaje en el fútbol argentino puede ser un trampolín clave para recuperar terreno en la consideración del cuerpo técnico nacional.

Un golpe de autoridad en el mercado

Sin dudas, la llegada de Carboni se transforma en el refuerzo más resonante del fútbol argentino hasta el momento. Racing no solo se asegura a un talento joven con experiencia internacional, sino que también envía un mensaje fuerte al resto de los equipos: está dispuesto a competir fuerte en el mercado y en la cancha.

Para Costas, será una pieza ofensiva versátil que puede moverse por distintos sectores del ataque y aportar desequilibrio. Para Carboni, una oportunidad única de volver a empezar. Y para Racing, una apuesta de alto impacto que ilusiona a sus hinchas desde el primer día del año.