Deportes
RacingClub
Selección Argentina
MERCADO DE PASES

Bombazo: Racing contrató a un jugador de la Selección Argentina

La Academia dio el golpe del mercado con la llegada de un futbolista de la Selección Argentina. El jugador presionó para volver al país y relanzar su carrera en un año clave.

Bombazo: Racing contrató a un jugador de la Selección Argentina

El mercado de pases del fútbol argentino tuvo su primer gran sacudón y el protagonista es Racing Club. Con el aval de Gustavo Costas, la Academia concretó una incorporación que nadie tenía en el radar y que rápidamente se convirtió en la noticia del verano: la llegada de Valentín Carboni, una de las jóvenes promesas de la Selección Argentina.

image

El delantero arribará a Avellaneda a préstamo por un año, sin cargo y sin opción de compra, en una negociación que se manejó con absoluto hermetismo durante varias semanas. Tan estratégica fue la operación que Diego Milito, ídolo y dirigente del club, tomó un rol central en las gestiones junto a Javier Zanetti, actual vicepresidente del Inter de Milán.

Por qué Racing logró un refuerzo inesperado

Más allá del trabajo dirigencial, hubo un factor decisivo: la voluntad del propio jugador. Carboni insistió para volver a la Argentina y ponerse la camiseta de Racing en un año determinante para su futuro deportivo. Su objetivo es claro: sumar minutos, continuidad y visibilidad para volver a meterse en la consideración de Lionel Scaloni, pensando en el próximo Mundial.

El atacante viene de una temporada discreta a préstamo en el Genoa, donde no logró consolidarse ni tener la regularidad esperada. Esa falta de protagonismo llevó al Inter a buscarle un nuevo destino, y Racing apareció como una oportunidad ideal para ambas partes.

El recorrido de una promesa que quiere relanzarse

Valentín Carboni nació el 5 de marzo de 2005 en Buenos Aires y es hijo del exfutbolista Ezequiel Carboni. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en Lanús, antes de emigrar a Italia junto a su familia en 2018. Allí pasó por las inferiores de Catania y en 2020 fue fichado por el Inter.

Tras su debut profesional, salió a préstamo al Monza, donde mostró su mejor versión. Ese rendimiento fue clave para que Scaloni lo convocara a la Selección argentina y lo incluyera incluso en la nómina campeona de la Copa América 2024. Sin embargo, el último año en Genoa significó un freno: pocos partidos, la mayoría como suplente y sin goles ni asistencias.

Qué busca Carboni en Racing

Su llegada a la Academia responde a una decisión personal y estratégica. Carboni entiende que necesita protagonismo y confianza para volver a mostrarse en un contexto competitivo. Racing, con un entrenador que apuesta por los jóvenes y un club acostumbrado a potenciar talentos, aparece como el escenario ideal para relanzar su carrera.

Además, el delantero forma parte de una camada que la Selección sigue de cerca, junto a nombres como Nicolás Paz y Alejandro Garnacho. Tener rodaje en el fútbol argentino puede ser un trampolín clave para recuperar terreno en la consideración del cuerpo técnico nacional.

Un golpe de autoridad en el mercado

Sin dudas, la llegada de Carboni se transforma en el refuerzo más resonante del fútbol argentino hasta el momento. Racing no solo se asegura a un talento joven con experiencia internacional, sino que también envía un mensaje fuerte al resto de los equipos: está dispuesto a competir fuerte en el mercado y en la cancha.

Para Costas, será una pieza ofensiva versátil que puede moverse por distintos sectores del ataque y aportar desequilibrio. Para Carboni, una oportunidad única de volver a empezar. Y para Racing, una apuesta de alto impacto que ilusiona a sus hinchas desde el primer día del año.

