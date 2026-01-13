En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Futbolista
ESCÁNDALO

Un futbolista denunció que su club lo echó porque es gay: "No miran mi talento, sino..."

Joshua Cavallo, futbolista australiano que en 2021 hizo pública su homosexualidad, denunció que su salida del Adelaide United no fue deportiva sino consecuencia de homofobia interna. Su testimonio generó apoyo de figuras como Gerard Piqué, Pau Gasol y Antoine Griezmann.

Un futbolista denunció que su club lo echó porque es gay: No miran mi talento, sino...

El fútbol volvió a quedar en el centro de una discusión profunda que excede lo deportivo. Joshua “Josh” Cavallo, futbolista australiano de 26 años, denunció públicamente que fue apartado de su club, el Adelaide United, por motivos vinculados a su orientación sexual. La acusación, directa y sin rodeos, reavivó el debate sobre la discriminación en el deporte profesional, incluso en pleno siglo XXI.

Leé también Boca mueve sus fichas: la contundente decisión de Riquelme sobre un futbolista que ¿se queda o se va?
boca mueve sus fichas: la contundente decision de riquelme sobre un futbolista que ¿se queda o se va?
image

Cavallo anunció abiertamente su homosexualidad en el año 2021, algo que fue celebrado por futbolistas de elite como Gerard Piqué, Pau Gasol, y el francés Antoine Griezmann. (Josh Cavallo IG)

Cavallo, quien en 2021 se convirtió en uno de los primeros futbolistas de alto nivel en declarar abiertamente que es homosexual, utilizó sus redes sociales para explicar las razones de su salida del equipo de la A-League, la primera división del fútbol australiano. Según su relato, no se trató de una decisión futbolística, sino de un contexto de homofobia interna que terminó condicionando su carrera.

Por qué Joshua Cavallo acusa a su club de homofobia

“Salir del club no tuvo nada que ver con el fútbol”, escribió Cavallo en un extenso posteo en su cuenta de Instagram. “Se tomaron decisiones por parte de personas con poder que bloquearon mis oportunidades. No fue por mi talento, sino por a quién elijo amar”, aseguró el futbolista, apuntando directamente a la dirigencia del Adelaide United.

En su mensaje, el lateral izquierdo fue aún más contundente: “Fue difícil de aceptar cuando me di cuenta de que mi propio club era homófobo”. Sus palabras reflejan una experiencia que, según afirma, se extendió en el tiempo y lo afectó tanto en lo profesional como en lo personal.

El futbolista explicó que, tras hacer pública su orientación sexual, comenzó a ser relegado sistemáticamente. “Me enojaba que la gente pensara que estaba apartado por lesiones, cuando en realidad era la homofobia interna la que me mantenía como suplente”, señaló.

Según su testimonio, el rendimiento deportivo dejó de ser un factor determinante. “Por mucho que rindiera o mejorara, era completamente ignorado”, afirmó, dejando en claro que sentía que no había margen para revertir la situación desde lo futbolístico.

Ese escenario lo llevó a atravesar un conflicto interno profundo. “Este era exactamente el miedo que tenía cuando conté mi elección: ver cómo el prejuicio afectaba a mi carrera en pleno siglo XXI”, escribió. Incluso reconoció que llegó a cuestionarse una de las decisiones más importantes de su vida. “Por primera vez, llegué a preguntarme si debería haber mantenido mi sexualidad en secreto”, lamentó.

Cuál es el nuevo rumbo en la carrera de Cavallo

Tras su salida del Adelaide United, Cavallo confirmó que firmó contrato con el club semiprofesional inglés Stamford AFC. Allí, según expresó, espera “poder reenamorarse” del fútbol, en un entorno donde pueda sentirse valorado desde lo humano y lo profesional.

El cambio de país y de categoría representa un giro importante en su carrera, pero también aparece como una oportunidad para reconstruirse después de una etapa que describe como dolorosa y frustrante.

El impacto de su historia en el fútbol mundial

La denuncia de Cavallo no pasó desapercibida. Desde que anunció públicamente su homosexualidad en 2021, su figura se convirtió en un símbolo de visibilidad dentro de un deporte históricamente atravesado por el silencio y el prejuicio.

En aquel momento, su decisión fue celebrada y respaldada por deportistas de elite como Gerard Piqué, Pau Gasol y Antoine Griezmann, entre otros. Ahora, su nuevo testimonio vuelve a generar muestras de apoyo y solidaridad, tanto de compañeros como de figuras del deporte internacional.

Una discusión que sigue abierta

El caso de Joshua Cavallo expone una realidad incómoda: la discriminación en el fútbol no siempre es explícita, pero puede manifestarse en decisiones, oportunidades negadas y silencios prolongados. Su denuncia pone sobre la mesa una problemática que muchos prefieren evitar, pero que sigue vigente.

“ No miran mi talento sino a quién elijo amar”, escribió el australiano. La frase resume el núcleo de su reclamo y deja una pregunta abierta para el mundo del fútbol: cuánto falta todavía para que el rendimiento deportivo sea lo único que importe dentro de una cancha.

Mientras inicia una nueva etapa en Inglaterra, Cavallo vuelve a levantar la voz. No solo por su carrera, sino por todos aquellos que aún sienten que no pueden ser quienes son dentro del deporte que aman.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Futbolista
Notas relacionadas
Un futbolista que jugará el Mundial quiere regresar a Boca: ¿quién espera el llamado de Riquelme?
Fin de ciclo en Boca: un futbolista rescindirá su contrato tras casi cinco años

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar