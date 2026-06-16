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MUNDIAL 2026

Histórico: la impresionante marca que Kylian Mbappé le sacó a Messi y Pelé en la Copa del Mundo

El delantero del Real Madrid brilló en el triunfo de Francia por 3 a 1 sobre el conjunto africano en el estreno del Grupo I. Con dos gritos, alcanzó los 14 tantos en la máxima cita y quedó a un paso de la cima histórica.

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REUTERS/Jeenah Moon

REUTERS/Jeenah Moon

Kylian Mbappé volvió a escribir una página dorada en la historia de las Copas del Mundo. Con sus dos goles en la victoria de Francia por 3 a 1 ante Senegal, el delantero alcanzó los 14 tantos en la máxima cita del fútbol y superó a Lionel Messi en la tabla histórica de goleadores mundialistas, quedando cada vez más cerca de la marca absoluta del alemán Miroslav Klose.

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REUTERS/Dylan Martinez

A sus 27 años y en apenas su tercera participación mundialista, el atacante del Real Madrid elevó su registro a 14 goles en 15 partidos jugados en Mundiales (repartidos en 4 anotaciones durante Rusia 2018, 8 en Qatar 2022 y, por ahora, 2 en la presente edición de 2026). De esta manera, el actual líder de goleo del certamen norteamericano dejó atrás las marcas de Lionel Messi (13) y de Pelé (12). Si bien el astro argentino le peleará palmo a palmo hasta el final de este torneo, esta será la última Copa del Mundo en la que el capitán albiceleste pueda dar batalla.

El encuentro ante los africanos estuvo marcado por la paridad hasta la segunda etapa, donde llegaron las mayores emociones. Kiki ya había avisado con un mano a mano que el arquero Édouard Mendy tapó de manera magistral (el portero del Al-Ahli Saudi también le había ahogado el grito a Michael Olise). Sin embargo, a los 59 minutos estalló la gran polémica: Mbappé cayó en el área tras un cruce de Sadio Mané, pero el árbitro australiano Alireza Faghani, tras revisar la jugada en el VAR, determinó que no hubo penal.

Lejos de frustrarse, la estrella ex PSG reaccionó de forma letal. A los 65 minutos, tras un pase mágico de Olise, Mbappé definió sin controlar para abrir el marcador. Aunque Senegal descontó en tiempo de descuento por intermedio de Mbaye, la jerarquía de la figura de los Bleus clausuró el partido: a los 90+6 minutos, Mbappé sacudió un derechazo que se clavó cerca del ángulo derecho de Mendy para sellar el 3-1 definitivo.

Cuántos goles le faltan a Kylian Mbappé para ser el máximo goleador de los Mundiales

Tras su doblete en el debut de la edición 2026, Kylian Mbappé quedó a solo dos tantos de igualar el récord de Miroslav Klose, quien ostenta 16 goles anotados. El centrodelantero alemán construyó su marca absoluta en un total de 24 partidos disputados a lo largo de cuatro ediciones mundialistas (2002, 2006, 2010 y 2014).

Qué récords históricos tiene Kylian Mbappé en las Copas del Mundo

El atacante de la Selección de Francia cuenta con una efectividad asombrosa que ilusiona a su país, ya que construyó sus impresionantes estadísticas en apenas dos Mundiales completos y el inicio de un tercero. Entre sus principales hitos se destacan:

  • Fue campeón del mundo en Rusia 2018 con apenas 19 años.

  • Ganó la Bota de Oro en Qatar 2022, edición donde anotó un total de 8 goles.

  • Ostenta de forma exclusiva el récord de más goles anotados en finales mundialistas.

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