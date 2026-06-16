Histórico: la impresionante marca que Kylian Mbappé le sacó a Messi y Pelé en la Copa del Mundo

Lejos de frustrarse, la estrella ex PSG reaccionó de forma letal. A los 65 minutos, tras un pase mágico de Olise, Mbappé definió sin controlar para abrir el marcador. Aunque Senegal descontó en tiempo de descuento por intermedio de Mbaye, la jerarquía de la figura de los Bleus clausuró el partido: a los 90+6 minutos, Mbappé sacudió un derechazo que se clavó cerca del ángulo derecho de Mendy para sellar el 3-1 definitivo.

Cuántos goles le faltan a Kylian Mbappé para ser el máximo goleador de los Mundiales

Tras su doblete en el debut de la edición 2026, Kylian Mbappé quedó a solo dos tantos de igualar el récord de Miroslav Klose, quien ostenta 16 goles anotados. El centrodelantero alemán construyó su marca absoluta en un total de 24 partidos disputados a lo largo de cuatro ediciones mundialistas (2002, 2006, 2010 y 2014).

Qué récords históricos tiene Kylian Mbappé en las Copas del Mundo

El atacante de la Selección de Francia cuenta con una efectividad asombrosa que ilusiona a su país, ya que construyó sus impresionantes estadísticas en apenas dos Mundiales completos y el inicio de un tercero. Entre sus principales hitos se destacan: