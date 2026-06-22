Histórico: Lamine Yamal metió su primer gol en el Mundial 2026 y superó una marca de Lionel Messi

La Copa del Mundo de Norteamérica sigue siendo el escenario ideal para el nacimiento y la consolidación de las grandes leyendas del fútbol internacional. En la segunda jornada de la fase de zonas, la Selección de España goleó 4 a 0 a Arabia Saudita en lo que significó su recuperación luego del sorpresivo empate ante Cabo Verde en el debut. Más allá del gran rendimiento colectivo, la atención del planeta se la llevó su joven estrella: Lamine Yamal fue titular e hizo el primer gol, que rompió un récord histórico de Lionel Messi.