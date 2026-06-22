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MUNDIAL 2026

Histórico: Lamine Yamal metió su primer gol en el Mundial 2026 y superó una marca de Lionel Messi

Lamine Yamal fue titular en el contundente triunfo de España por 4 a 0 ante el conjunto asiático. Con su anotación, se metió en las páginas doradas de la competencia ecuménica al superar al capitán argentino en una selecta estadística de precocidad.

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Histórico: Lamine Yamal metió su primer gol en el Mundial 2026 y superó una marca de Lionel Messi

La Copa del Mundo de Norteamérica sigue siendo el escenario ideal para el nacimiento y la consolidación de las grandes leyendas del fútbol internacional. En la segunda jornada de la fase de zonas, la Selección de España goleó 4 a 0 a Arabia Saudita en lo que significó su recuperación luego del sorpresivo empate ante Cabo Verde en el debut. Más allá del gran rendimiento colectivo, la atención del planeta se la llevó su joven estrella: Lamine Yamal fue titular e hizo el primer gol, que rompió un récord histórico de Lionel Messi.

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REUTERS/Claudia Greco

El atacante del Barcelona, que había comenzado el torneo continental como suplente frente al combinado africano debido a que no se encontraba al 100% óptimo desde lo físico, saltó al campo de juego desde el arranque por decisión del entrenador Luis de la Fuente para asegurar los tres puntos. Su impacto fue inmediato y letal antes de ser reemplazado por Yeremy Pino en el entretiempo para preservarlo de cara al duelo ante Uruguay. Con su conquista, el futbolista español superó al astro argentino en la tabla de los goleadores más jóvenes en la historia de los mundiales al anotar su primer tanto con 18 años y 343 días, tan solo catorce días menos que Messi, quien ostentaba su propia marca desde que convirtió en el Mundial de Alemania 2006.

Qué dijo Lamine Yamal sobre un posible cruce con la Selección Argentina en el Mundial

En medio de la repercusión por su rutilante actuación y el quiebre de la marca estadística, el joven delantero no esquivó las preguntas de la prensa respecto a las llaves eliminatorias y aprovechó para llenar de elogios al capitán albiceleste, a quien catalogó directamente como el mejor de la historia. “Podemos cruzarnos en dieciseisavos o ya en la final. Para ganar el mundial tienes que ganar a los mejores”, expresó con madurez la joya ibérica. En esa misma línea, remarcó la mentalidad competitiva de la delegación europea: “Somos España y queremos jugar contra los mejores”, sentenció.

Cuándo y dónde vuelve a jugar España por el Mundial 2026

Luego de cosechar un empate y una victoria en sus dos primeras presentaciones, el combinado dirigido por Luis de la Fuente deberá afrontar el compromiso más complejo de la primera etapa para definir su posición final en la tabla. España se cruzará contra Uruguay el próximo viernes 26 de junio a las 21:00 horas. El trascendental encuentro, válido por la última fecha del Grupo H, tendrá como escenario al Estadio Guadalajara en México, donde ambas potencias buscarán el boleto definitivo a la ronda de 16avos de final.

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