Histórico: Lamine Yamal metió su primer gol en el Mundial 2026 y superó una marca de Lionel Messi

El atacante del Barcelona, que había comenzado el torneo continental como suplente frente al combinado africano debido a que no se encontraba al 100% óptimo desde lo físico, saltó al campo de juego desde el arranque por decisión del entrenador Luis de la Fuente para asegurar los tres puntos. Su impacto fue inmediato y letal antes de ser reemplazado por Yeremy Pino en el entretiempo para preservarlo de cara al duelo ante Uruguay. Con su conquista, el futbolista español superó al astro argentino en la tabla de los goleadores más jóvenes en la historia de los mundiales al anotar su primer tanto con 18 años y 343 días, tan solo catorce días menos que Messi, quien ostentaba su propia marca desde que convirtió en el Mundial de Alemania 2006.