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MUNDIAL 2026

Contundente: la respuesta de Lamine Yamal cuando le preguntaron sobre un posible cruce con la Selección Argentina

La joya de la Selección de España analizó las llaves de la Copa del Mundo tras el inesperado debut de la Roja. Destacó la grandeza del capitán argentino, definió a su máximo ídolo futbolístico y minimizó las críticas recibidas por el estreno.

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Reuters/Brett Davis

Reuters/Brett Davis

En el medio del desarrollo del Mundial 2026, las declaraciones de los protagonistas empiezan a calentar los hipotéticos cruces de las fases de eliminación directa. En esta oportunidad, Lamine Yamal habló abiertamente sobre la posibilidad de enfrentarse a la Selección Argentina en el torneo y aprovechó para llenar de elogios a Lionel Messi, al que catalogó de forma contundente como el mejor de la historia. El atacante español no esquivó la consulta sobre un potencial choque ante los vigentes campeones del mundo.

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Reuters/Brett Davis

“Podemos cruzarnos en dieciseisavos o ya en la final. Para ganar el mundial tienes que ganar a los mejores”, expresó con madurez el delantero de apenas 18 años, quien sumó sus primeros minutos ingresando desde el banco de suplentes en el debut ecuménico debido a que venía regresando de una lesión. Lejos de evitar los cruces de alto riesgo, la promesa del Barcelona aseguró que dentro del búnker ibérico hay un marcado deseo de enfrentar a las potencias del planeta: “Somos España y queremos jugar contra los mejores”, agregó con firmeza.

Al momento de desglosar sus espejos futbolísticos, el atacante marcó una clara distinción entre su gusto personal por el juego estético y la jerarquía absoluta del astro rosarino. “Mi ídolo es Neymar por estilo de juego, pero Leo es el mejor de la historia. Cada partido demuestra que es el mejor, si alguien tiene dudas de ello es porque las busca”, cerró el delantero de la Roja de manera tajante, desactivando cualquier tipo de debate en torno a la figura del capitán de la Albiceleste.

Qué dijo Lamine Yamal sobre las críticas a España tras el debut en el Mundial

El búnker español se vio rodeado de cuestionamientos debido a las altas expectativas puestas en el estreno de la zona de grupos. Al respecto, Lamine Yamal minimizó el impacto del debut y declaró: “Es mejor pasar página, hubo un revuelo gigante por un empate. Para mí, ganar 6-0 el primer partido no vale nada”. Con la mente puesta en la recuperación colectiva, la joya analizó las sensaciones internas de cara al compromiso venidero: “El domingo hay que ganar, pero el empate contra Cabo Verde no dice nada. Toca pasar página y ganar”, sentenció.

Cuándo vuelve a jugar España por el Mundial 2026 y contra quiénes

Luego del sorpresivo empate 0-0 ante Cabo Verde en la primera jornada del Grupo H, el panorama para el seleccionado europeo se volvió complejo debido a que la zona se encuentra completamente igualada (Uruguay también empató su compromiso ante Arabia Saudita). El fixture inmediato de España se compone de la siguiente manera:

  • Fecha 2: España se enfrentará a Arabia Saudita este domingo 21 de junio a las 13:00 horas (hora de Argentina), en un encuentro clave para empezar a perfilar la clasificación.

  • Fecha 3: La Roja cerrará su participación en la primera etapa al cruzarse contra Uruguay el viernes 26 de junio a las 21:00 horas, en lo que asoma a priori como un duelo directo y determinante para el futuro del Grupo H.

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