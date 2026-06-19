Contundente: la respuesta de Lamine Yamal cuando le preguntaron sobre un posible cruce con la Selección Argentina

Qué dijo Lamine Yamal sobre las críticas a España tras el debut en el Mundial
El búnker español se vio rodeado de cuestionamientos debido a las altas expectativas puestas en el estreno de la zona de grupos. Al respecto, Lamine Yamal minimizó el impacto del debut y declaró: “Es mejor pasar página, hubo un revuelo gigante por un empate. Para mí, ganar 6-0 el primer partido no vale nada”. Con la mente puesta en la recuperación colectiva, la joya analizó las sensaciones internas de cara al compromiso venidero: “El domingo hay que ganar, pero el empate contra Cabo Verde no dice nada. Toca pasar página y ganar”, sentenció.
Cuándo vuelve a jugar España por el Mundial 2026 y contra quiénes
Luego del sorpresivo empate 0-0 ante Cabo Verde en la primera jornada del Grupo H, el panorama para el seleccionado europeo se volvió complejo debido a que la zona se encuentra completamente igualada (Uruguay también empató su compromiso ante Arabia Saudita). El fixture inmediato de España se compone de la siguiente manera:
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Fecha 2: España se enfrentará a Arabia Saudita este domingo 21 de junio a las 13:00 horas (hora de Argentina), en un encuentro clave para empezar a perfilar la clasificación.
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Fecha 3: La Roja cerrará su participación en la primera etapa al cruzarse contra Uruguay el viernes 26 de junio a las 21:00 horas, en lo que asoma a priori como un duelo directo y determinante para el futuro del Grupo H.