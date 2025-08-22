Inesperado: revelaron la clave que podría definir el futuro de Franco Colapinto en Alpine para 2026

Por qué los sponsors son decisivos en la continuidad de Colapinto

Más allá de lo deportivo, un aspecto clave en el futuro del argentino es el respaldo económico de sus patrocinadores. Según analistas internacionales, el aporte financiero de su entorno lo convierte en una pieza atractiva para Alpine en un momento de inestabilidad.

Si bien en algún momento se mencionó la posibilidad de que el estonio Paul Aron tenga chances hacia el final de la temporada, y también se habló de Valtteri Bottas, su inminente paso a Cadillac descartaría al finlandés de la puja. Ese escenario refuerza la posición de Colapinto, que cuenta con el beneficio de garantizar ingresos adicionales a la estructura.

Cómo evaluó la Fórmula 1 el desempeño del argentino

El sitio oficial de la Fórmula 1 publicó un balance sobre los pilotos debutantes de 2025 y definió la de Colapinto como “una de las situaciones más complejas de la temporada”.

El argentino llegó a Alpine a mitad de año para reemplazar a Jack Doohan, en un contexto poco favorable: sin pretemporada, con un ingeniero nuevo y en medio de una fuerte inestabilidad interna en la escudería.

El informe comparó su caso con lo que atravesaron Pierre Gasly y Liam Lawson en Red Bull, talentos que tampoco pudieron asentarse de inmediato por la presión y la falta de respaldo.

La crítica apuntó directamente a Alpine, señalando que “los extraños manejos sobre el asiento dejaron a dos capaces pilotos compitiendo con una mano atada a sus espaldas”.

Qué expectativas hay para la segunda parte de la temporada

Pese a no haber sumado puntos hasta ahora, la Fórmula 1 destacó que Colapinto tendrá una ventaja en el tramo final del campeonato: volverá a correr en circuitos donde ya compitió y brilló en 2024 con Williams, como Zandvoort, donde se retomará la acción el 31 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos.

Si logra capitalizar esa experiencia previa y mejorar su rendimiento en clasificación, el argentino podría cerrar la temporada con resultados más sólidos y fortalecer sus credenciales para mantener el asiento en 2026.

Qué escenario se perfila para 2026

El futuro de Colapinto dependerá de un equilibrio entre tres factores: la paciencia de Alpine con el desarrollo de su monoplaza, el aporte económico de sus sponsors y la capacidad del argentino de demostrar consistencia en las últimas fechas del año.

Por ahora, todo indica que la escudería no descarta su continuidad, aunque la confirmación llegará recién cuando termine la temporada y se reacomode el tablero del mercado de pilotos.

Mientras tanto, Colapinto mantiene viva su ilusión de consolidarse como el primer argentino en 23 años en tener un asiento estable en la Fórmula 1, un sueño que, por primera vez en décadas, parece al alcance de la mano.