Los Pumas se consagraron campeones en el Seven de Perth

"Todavía no caigo, este equipo no para de sorprenderme. Todos los mensajes son de orgullo, lo más lindo es eso. Ese es nuestro gran objetivo y me pone contento porque lo estamos haciendo", dijo el jugador de Los Pumas Santiago Álvarez al finalizar el partido.

El equipo “albiceleste”, defensor del título en el circuito, demostró nivel durante toda la competencia y en el partido decisivo borró al seleccionado local, que ya había vencido en el debut (31-26).

Argentina llegó a la final con una soberbia actuación ante España (40-5) en la madrugada de este domingo. Durante el torneo, también venció a Sudáfrica (19-17) y Gran Bretaña (27-14) y perdió con Estados Unidos (19-24)

Apenas terminó el partido, los jugadores argentinos se comunicaron por video llamada con el coach principal Santiago Gómez Cora, el gran artífice del éxito de Los Pumas 7s, quien no pudo acompañar al plantel en Australia por razones de salud.

El entrenador felicitó a los campeones y confirmó que seguramente volverá a sus funciones en la próxima fecha del circuito: el Seven de Vancouver, en Canadá, del 21 al 23 de febrero.