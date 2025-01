Hulk se casó con la sobrina de su exesposa y desató una guerra familiar: "Es una..."

image.png

Una boda marcada por el escándalo

Hulk y Camila Sousa comenzaron su relación tras la separación del futbolista de Iran Angelo en 2019, después de 12 años de matrimonio. En medio de los cuestionamientos, el jugador compartió una publicación en redes sociales dedicada a su nueva esposa: "Ante Dios y las promesas de nuestro amor, nos unimos en un solo corazón, iniciando juntos nuestra eternidad. Vida, te amo". La pareja tuvo una hija hace cinco meses.

Sin embargo, las críticas hacia Camila no cesaron. Rayssa la comparó con una figura bíblica al decir: “Esta foto incluso fue tomada en la boda de Judas. Es triste darse cuenta de que Judas no solo aparece en las historias antiguas, a veces duerme bajo el mismo techo, come en la misma mesa y, en el momento justo, se apuñala por la espalda”.

Por su parte, la exesposa del futbolista, Iran Angelo, no se quedó al margen del escándalo y también expresó su dolor por la situación. “Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí”, afirmó Iran, dejando en evidencia la fractura familiar que ha generado esta unión.

Con esta boda, Hulk no solo celebró un nuevo capítulo en su vida personal, sino que también desató una tormenta mediática que sigue resonando en Brasil.