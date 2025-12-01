Imparable: la increíble racha de Claudio Úbeda como DT de Boca

El Xeneize no solo avanza: convence. Y la ilusión, después de un año marcado por la irregularidad, vuelve a instalarse en la Bombonera.

Cuándo fue la última vez que Boca encadenó seis victorias en un torneo

La estadística no es menor. La última vez que Boca había logrado una racha idéntica fue en marzo de 2020, también con Miguel Ángel Russo como entrenador. Aquella serie fue clave en una remontada inolvidable: el equipo terminó arrebatándole el título a River en la última fecha de la Liga Profesional, con la recordada victoria ante Gimnasia, dirigido por Diego Armando Maradona.

Sin embargo, para encontrar una seguidilla de seis triunfos estrictamente consecutivos, sin empates intercalados —como aquel 0-0 frente a Caracas en Libertadores—, hay que retroceder aún más: hasta el arranque de la Liga Profesional 2017, bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto. Ese Boca ganó las primeras ocho fechas del torneo y luego se coronó campeón.

Úbeda, sin proponérselo, se metió en una lista selecta.

Qué cambió con Úbeda al mando del plantel

Aunque ya había tenido participaciones puntuales como DT interino durante ausencias de Russo por temas de salud, Úbeda tomó formalmente el cargo antes de la fecha 12 del Clausura. Su estreno oficial iba a ser ante Barracas, pero el encuentro se postergó y su debut fue frente a Belgrano, en Córdoba.

A partir de allí, el equipo mostró:

Mayor equilibrio en la mitad de la cancha

Un bloque defensivo firme , que recibió solo tres goles en siete partidos

Eficacia en momentos clave , especialmente en el segundo tiempo

Frescura ofensiva, con variantes y sociedades que crecen

No fue una revolución táctica, sino una alineación entre confianza, orden y contundencia. Con resultados, todo se potencia.

Qué viene para Boca y por qué el sueño del título empieza a tomar forma

Con el boleto asegurado a semifinales, Boca atraviesa su mejor momento de la temporada. La racha, más allá del peso estadístico, instaló una atmósfera positiva en el plantel y en los hinchas, que ya imaginan la posibilidad de sumar un nuevo título.

El desafío, sin embargo, será sostener este nivel en las dos instancias que restan. El equipo de Úbeda demostró que puede competir contra rivales directos y que tiene recursos para resolver diferentes tipos de partidos.

Para conocer a su rival de la próxima fase, el Xeneize deberá esperar a que culmine el encuentro entre Tigre y Racing, que se disputará este lunes, desde las 21:30, en Victoria.