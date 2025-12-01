En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Claudio Úbeda
FÚTBOL

Imparable: la increíble racha de Claudio Úbeda como DT de Boca

Boca venció a Argentinos Juniors y se metió en semifinales del Torneo Clausura. Claudio Úbeda, como entrenador principal, logró que el equipo recuperara confianza, resultados y una ilusión que crece fecha tras fecha.

Imparable: la increíble racha de Claudio Úbeda como DT de Boca

Muy pocos habrían imaginado un panorama como el que atraviesa hoy Boca. La victoria frente a Argentinos Juniors en los cuartos de final del Torneo Clausura no solo metió al equipo en semifinales: significó el sexto triunfo consecutivo del ciclo Claudio Úbeda, un presente que posiciona al Xeneize como el máximo candidato al título en esta recta decisiva.

image

Úbeda asumió en un contexto difícil, marcado por la muerte de Miguel Ángel Russo, histórico referente del club y entrenador principal hasta entonces. El actual DT del Xeneize pasó de ser ayudante a la conducción total del plantel y, tras un debut adverso ante Belgrano, encontró rápidamente una línea de funcionamiento y resultados que transformaron el ánimo del equipo y cambiaron el rumbo del campeonato.

Cómo llegó Boca a esta racha de seis victorias consecutivas

El recorrido comenzó tras aquella caída inicial ante Belgrano. Desde allí, Boca ganó todo lo que jugó:

  • 3-1 a Barracas Central

  • 2-1 a Estudiantes

  • 2-0 en el Superclásico ante River

  • 2-0 a Tigre

  • 2-0 a Talleres

  • 1-0 a Argentinos Juniors

La serie lo deja con seis triunfos en fila y, sobre todo, con una identidad competitiva evidente: solidez defensiva, orden, efectividad y un impulso anímico que se retroalimenta semana tras semana.

El Xeneize no solo avanza: convence. Y la ilusión, después de un año marcado por la irregularidad, vuelve a instalarse en la Bombonera.

Cuándo fue la última vez que Boca encadenó seis victorias en un torneo

La estadística no es menor. La última vez que Boca había logrado una racha idéntica fue en marzo de 2020, también con Miguel Ángel Russo como entrenador. Aquella serie fue clave en una remontada inolvidable: el equipo terminó arrebatándole el título a River en la última fecha de la Liga Profesional, con la recordada victoria ante Gimnasia, dirigido por Diego Armando Maradona.

Sin embargo, para encontrar una seguidilla de seis triunfos estrictamente consecutivos, sin empates intercalados —como aquel 0-0 frente a Caracas en Libertadores—, hay que retroceder aún más: hasta el arranque de la Liga Profesional 2017, bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto. Ese Boca ganó las primeras ocho fechas del torneo y luego se coronó campeón.

Úbeda, sin proponérselo, se metió en una lista selecta.

Qué cambió con Úbeda al mando del plantel

Aunque ya había tenido participaciones puntuales como DT interino durante ausencias de Russo por temas de salud, Úbeda tomó formalmente el cargo antes de la fecha 12 del Clausura. Su estreno oficial iba a ser ante Barracas, pero el encuentro se postergó y su debut fue frente a Belgrano, en Córdoba.

A partir de allí, el equipo mostró:

  • Mayor equilibrio en la mitad de la cancha

  • Un bloque defensivo firme, que recibió solo tres goles en siete partidos

  • Eficacia en momentos clave, especialmente en el segundo tiempo

  • Frescura ofensiva, con variantes y sociedades que crecen

No fue una revolución táctica, sino una alineación entre confianza, orden y contundencia. Con resultados, todo se potencia.

Qué viene para Boca y por qué el sueño del título empieza a tomar forma

Con el boleto asegurado a semifinales, Boca atraviesa su mejor momento de la temporada. La racha, más allá del peso estadístico, instaló una atmósfera positiva en el plantel y en los hinchas, que ya imaginan la posibilidad de sumar un nuevo título.

El desafío, sin embargo, será sostener este nivel en las dos instancias que restan. El equipo de Úbeda demostró que puede competir contra rivales directos y que tiene recursos para resolver diferentes tipos de partidos.

Para conocer a su rival de la próxima fase, el Xeneize deberá esperar a que culmine el encuentro entre Tigre y Racing, que se disputará este lunes, desde las 21:30, en Victoria.

