Boca le ganó a Argentinos Juniors y se metió en la semifinal del Torneo Clausura

boca

Argentinos creció, pero chocó con Marchesín

En el complemento, Argentinos Juniors tomó completamente el protagonismo del partido. Con buenos movimientos entre líneas, presión alta y circulación paciente, el “Bicho” monopolizó la posesión y obligó a Boca a retrasarse. La primera media hora del segundo tiempo fue prácticamente un monólogo de la visita, que generó situaciones suficientes como para igualar el marcador.

Pero ahí apareció la figura de Agustín Marchesín, quien nuevamente se convirtió en uno de los pilares del equipo. El arquero respondió con seguridad cada vez que fue exigido, especialmente en los momentos clave del cierre del partido.

La jugada más importante ocurrió a los 87 minutos: tras un error defensivo de Boca, Diego Porcel quedó mano a mano contra Marchesín. El delantero intentó definir entre las piernas del arquero, pero el “1” reaccionó a puro reflejo, se arrojó rápido hacia adelante y evitó lo que hubiera sido el 1-1. Ese bloqueo terminó de sellar la clasificación xeneize.

Una Bombonera que empuja y un equipo que se sostiene en detalles

Más allá de las dificultades futbolísticas, Boca mostró una vez más que puede ser efectivo en momentos puntuales. La fortaleza en la pelota parada, el aporte de sus delanteros en la presión y la seguridad de Marchesín son pilares que le permitieron avanzar a una instancia decisiva.

El equipo de Úbeda continúa, sin aparecer como el más vistoso, pero sí como uno de los más competitivos en esta etapa final del torneo. Boca supo aguantar el resultado, cerrar espacios y sufrir lo justo ante un Argentinos que mereció algo más por su despliegue y valentía.

Lo que viene para Boca

Con el triunfo, Boca avanzó a semifinales y volverá a jugar en La Bombonera. Su próximo rival saldrá del cruce entre Racing y Tigre, que se enfrentarán este lunes desde las 21.30.

El Xeneize llega con confianza, con su gente de respaldo y con la ilusión de meterse en la final del Torneo Clausura. Aunque todavía tiene mucho por mejorar en el funcionamiento, demostró que está preparado para competir en partidos decisivos.

La Bombonera volverá a ser escenario de una instancia clave, y Boca sabe que, con su gente, cada partido se vuelve un capítulo aparte.