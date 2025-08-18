Boca cortó una terrible racha con una goleada en Mendoza: el análisis de Miguel Ángel Russo

Con esas palabras, Russo transmitió calma pero también subrayó que el camino apenas comienza.

Por qué Russo viajó con todo el plantel a Mendoza

Uno de los puntos que llamó la atención en la previa fue la decisión de que todos los integrantes del plantel viajaran a Mendoza, incluso quienes no estaban convocados para jugar.

El entrenador explicó la medida con una mirada colectiva: “Muchos preguntaron por qué venían todos. En esa época (su segundo ciclo) íbamos todos a todos lados. El grupo está, hay que fortalecerlo. Siempre hemos venido todos a los lugares, la mayoría de las veces. Eso es muy bueno porque eleva el nivel, la competencia. Vamos manteniendo la forma y la manera que necesita un club como Boca”.

La decisión refleja su intención de recuperar la mística grupal y fomentar la competencia interna como motor de mejora.

Cómo vive Russo su continuidad en Boca

En los últimos días habían circulado versiones sobre la continuidad del técnico. Sin embargo, Russo descartó cualquier tensión y señaló que su vínculo con el plantel es sólido: “Nosotros estamos bien, venimos hablando mucho, de todo lo bueno y todo lo malo. Yo marco las líneas, las formas de trabajo para que ellos crezcan y compitan al más alto nivel”.

Y agregó: “Es Boca, a mí me ha tocado distintas fases, distintas formas y distintas maneras, tener siempre equipos competitivos y de alto nivel”.

De esta manera, minimizó los rumores y dejó en claro que su objetivo es sostener un grupo competitivo, algo que considera indispensable en la historia del club.

Qué significa esta victoria para el futuro inmediato de Boca

El corte de la racha negativa supone un alivio para los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas. Más allá de los tres puntos, el partido en Mendoza fue una inyección anímica para un equipo que necesitaba reencontrarse con la victoria.

El desafío para Russo será darle continuidad al rendimiento mostrado y consolidar un plantel que pueda competir en los torneos locales e internacionales. La victoria contra Independiente Rivadavia puede ser el punto de partida para un nuevo capítulo de recuperación futbolística.