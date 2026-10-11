Independiente empató sin goles con Talleres y dejó pasar una oportunidad en el Torneo Clausura

Independiente respondió a los 30 minutos con un remate débil de Luciano Cabral, que el arquero rival controló sin dificultades. Un minuto después, Montiel habilitó a Banegas por la izquierda, pero el lateral sacó un disparo alto y desviado.

La ocasión más clara del Rojo llegó a los 34 minutos. Montiel ejecutó un tiro libre desde el sector izquierdo y buscó el ángulo derecho del arco defendido por Unsain, pero la pelota dio en el travesaño.

Talleres también tuvo sus oportunidades. Tras una recuperación, salió rápido de contraataque y Rick Lima quedó en posición de remate, aunque definió desviado. Poco después, Giovanni Baroni se metió hacia el centro y envió la pelota al área para que Valentín Depietri cabeceara. Rodrigo Rey respondió con una buena intervención y despejó por encima del travesaño.

En el cierre de la primera parte, Baroni volvió a quedar frente al arco tras un pase profundo de Román Riquelme. Su disparo fue al primer palo, donde Rey consiguió controlar la pelota en dos tiempos.

Independiente mejoró en el complemento, pero no pudo convertir

En el segundo tiempo, el equipo de Avellaneda encontró más espacios y comenzó a acercarse con mayor frecuencia al arco rival.

A los 11 minutos, Ezequiel Ávila recibió una pelota profunda por la derecha y sacó un remate bajo al primer palo, que Unsain logró contener. Dos minutos después, Cabral se acomodó en la puerta del área y probó con un derechazo hacia el poste más lejano, aunque el disparo pasó cerca.

La chance siguiente también tuvo a Ávila como protagonista. A los 18 minutos, Cabral controló de pecho un centro desde la derecha y le dejó la pelota al delantero, que definió de volea y estuvo a centímetros de marcar.

El ingreso de Iván Morales, a los 24 minutos, le dio otra alternativa ofensiva a Independiente. Dos minutos más tarde, el delantero conectó de cabeza un centro de Banegas, pero su intento se fue apenas desviado.

A los 31 minutos, Montiel encaró por la banda derecha, se perfiló hacia el centro y sacó un zurdazo que buscó el segundo palo. El remate pasó cerca del ángulo y volvió a dejar al Rojo a las puertas del gol.

El gol anulado sobre el final

Cuando el partido se acercaba al cierre, Independiente encontró la jugada que parecía darle la victoria. A los 43 minutos, Banegas conectó una volea precisa y mandó la pelota a la red, pero la conquista fue anulada por un fuera de juego previo de Montiel, que había intervenido en la jugada.

De esta manera, el Rojo se quedó sin premio pese a sus oportunidades en el complemento y terminó repartiendo puntos con Talleres.

Cuándo vuelve a jugar Independiente

En la próxima fecha del Torneo Clausura, Independiente visitará a Racing el domingo 18 de octubre, desde las 14:45, en una nueva edición del clásico de Avellaneda.

Talleres, por su parte, jugará como visitante frente a Boca el viernes 16 de octubre, a partir de las 21:30.