Insólito error en el amistoso de la Selección Argentina: ¡pusieron a Los Palmeras en vez del Himno!

En contrapartida, los jugadores se observaron entre sí. Atónitos ante la situación y el error, los futbolistas argentinos no sabían cómo reaccionar ante las cámaras de la transmisión oficial mientras esperaban que se restableciera el orden del evento.

Cuánto tiempo duró el blooper y cómo se solucionó la previa del partido

Afortunadamente para el desarrollo formal del espectáculo deportivo, el personal encargado del sistema de audio del Kyle Field reaccionó con velocidad al percatarse de la drástica equivocación en la lista de reproducción musical.

La confusión duró apenas un instante antes de que el protocolo volviera a sus carriles normales. El error afortunadamente se corrigió pocos segundos más tarde y retumbaron las estrofas del himno escrito por Vicente López y Planes con música de Blas Parera, permitiendo que las estrofas nacionales fueran entonadas con normalidad por la delegación y cerrando un momento verdaderamente bizarro que tardará semanas en olvidarse en las redes sociales.