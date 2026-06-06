Insólito error en el amistoso de la Selección Argentina: ¡pusieron a Los Palmeras en vez del Himno!

La seriedad y el protocolo que suelen rodear los instantes previos a un compromiso de carácter internacional quedaron completamente de lado en el arranque de la gira de la Albiceleste por los Estados Unidos. El duelo entre la Selección Argentina y Honduras inició con un insólito momento cuando debía sonar el himno nacional, ya que en vez de escucharse sus estrofas en los parlantes del Kyle Field sonó un clásico de la cumbia santafesina: Bombón Asesino de Los Palmeras, lo cual sorprendió a todos los jugadores de la Albiceleste.