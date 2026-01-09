Denuncia millonaria contra Pocho Lavezzi: su exasistente reclama una fortuna

Respecto al proceso judicial, Bremer explicó: "Esta causa inició a fines de 2024, está cursando su primera instancia".

Además, dio más detalles sobre el vínculo entre ambos: "Era habitual que hiciera depósitos o retiro de dinero. Hablamos de la confidencialidad y un vínculo donde no es 'pagame este servicio', es 'hay que hacer un primer depósito de una inversión en Punta', se me ocurre".

Karina Mazzocco subrayó la magnitud del reclamo: "Acá hay un reclamo millonario. Se habla de más de 500 millones de pesos que está demandando el señor que fue la mano derecha de Pocho Lavezzi".

Además, Bremer agregó que Dominici tenía acceso total a las finanzas del exfutbolista: "Él tenía el poder para comprar, según dice él, autos e inmuebles a nombre del Pocho Lavezzi, él ponía el gancho, él tenía acceso a las cuentas, él tenía el circulante".

Qué dijo Pocho Lavezzi sobre su lucha contra las adicciones

Después de atravesar un período complejo marcado por su lucha contra las adicciones, Ezequiel "Pocho" Lavezzi decidió abrirse en una entrevista y contar cómo vive esta nueva etapa de su vida, atravesada por la llegada de su segundo hijo y una sensación de mayor equilibrio personal.

El exdelantero se convirtió en padre nuevamente el año pasado y desde entonces se lo ve más presente en redes sociales, enfocado en la crianza de Vittorio, fruto de su relación con Guadalupe Tauro. En diálogo con Puro Show (El Trece), habló de su actualidad, de cómo atraviesa su tratamiento, de su vínculo con su hijo mayor y también del conflicto judicial que mantiene con su ex pareja, Yanina Screpante.

“Sigo con el tratamiento. La verdad que estoy bien, estoy muy contento con todo eso”, expresó con optimismo. Y agregó: “También me tiene muy contento. Me encuentro en una edad donde tengo otras prioridades y claramente me tiene muy contento y me hace sentir diferentes cosas a la primera vez”, en referencia a su experiencia como padre por segunda vez.

Al ser consultado por el debut futbolístico de Tomás, su hijo mayor, Pocho no ocultó el orgullo: “Estoy muy contento, muy orgulloso de lo que le tocó vivir. Trato de que haga las cosas que le gustan a él y vaya viendo lo que va experimentando”. Además, marcó la diferencia con las nuevas generaciones: “Uno le puede dar consejos desde un lugar que desconozca, pero la carrera es suya y trato de no meterme. Ha cambiado, la generación nueva se maneja de una manera diferente, más con las redes sociales y ese tipo de cosas”.

Respecto al gesto de su hijo, que salió públicamente a respaldarlo frente a rumores de una recaída, Lavezzi fue contundente: “Es mucho más maduro de la edad que tiene y estoy contento porque me ha apoyado de esa manera”.

Finalmente, cuando se le preguntó por la disputa legal con Yanina Screpante —con quien compartió una relación entre 2010 y 2018—, el exfutbolista fue tajante: “No hablo de eso”. Vale recordar que la modelo lo demandó por una compensación económica de 15 millones de dólares.