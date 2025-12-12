Cristina Pérez reveló la impactante historia que le confesó su papá cuando conoció a Luis Petri

"Cuando le mostramos que nos habíamos hecho un tatuaje me contó algo que yo no sabía y me voló la cabeza: que la primera novia de mi papá había sido de San Martín, Mendoza, de donde es Luis, y que se había hecho un tatuaje con el nombre", explicó Cristina Pérez.

"Papá falleció hace un año pero se hizo ese tatuaje. Mi mamá afortunadamente nunca lo supo, ¿te imaginas? Se había tatuado el nombre", le dijo al conductor, quien reaccionó con sorpresa ante la anécdota: "En esa época no se tatuaban", le marcó Pergolini.

Y Cristina Pérez recordó con profunda emoción a su padre, quien falleció en mayo de 2024: "Mi papá era especial a él le saqué construir castillos en el aire y toda esa historia de ser creativa, eso lo traje de papá. Pero realmente fue muy gracioso"

La foto que llevó Cristina Pérez y conmovió hasta las lágrimas a Mirtha Legrand

Mirtha Legrand se mostró visiblemente emocionada al ver una especial foto que le llevó Cristina Pérez, invitada a su mesa, durante su visita a La noche de Mirtha (El Trece).

Se trató de una imagen del álbum de la infancia de la periodista, en la que aparecía muy pequeña junto a un retrato de la legendaria conductora, reflejando la admiración que sentía por ella desde siempre.

"Tengo una foto al lado del televisor porque yo de chica le hablaba desde el televisor", le dijo. Y aportó las pruebas al respecto: "Mirá, es verdad", añadió la periodista, mientras rápidamente le mostró una fotografía antigua de ella posando junto al aparato, con Legrand de fondo.

"Uy, es verdad. Impresionante. Me dan ganas de llorar, me emociona. Muchas gracias querida", expresó Mirtha Legrand muy agradecida por el hermoso gesto de su invitada.

"Te quiero mucho", le respondió Cristina Pérez. "Te sigo mucho. Tenes una visión perfecta y un vocabulario maravilloso querida. Sos una número uno", elogió Mirtha a la periodista todavía conmovida.