El embajador de la AFA en EEUU, en A24: "Creo que va a haber una reunión entre Trump y Chiqui Tapia"

A su vez aclaró que la cena de Claudio “Chiqui” Tapia en Mar-A-Lago destacó que el presidente de la asociación “no pagó por estar ahí, estuvo invitado por una persona muy cercana al presidente Donald Trump. Felix Lasarte lo llevó a comer, él es un asesor de Trump porque fue el abogado del presidente de EEUU y lo ayudó en diferentes desarrollos”.

Embed

El encuentro entre Tapia y Trump

“Es importante aclarar porque hay muchos periodistas que hablan sin informarse para tratar de manchar la imagen de Chiqui Tapia”, destacó y aclaró que “tuvimos muchas reuniones con muchas personas muy importantes en EEUU para hacer crecer a la marca AFA”.

Sobre el final, Regalado, habló de una reunión entre Trump y Tapia en la Casa Blanca: “No quiero confirmar esa información, pero Chiqui habló sobre seguridad con los secretarios adjuntos de Trump y cómo hicieron el crecimiento de AFA”, comentó y dejó el suspenso: “Yo creo que va a pasar esa reunión y que va a ser muy pronto”.