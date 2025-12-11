En vivo Radio La Red
El embajador de la AFA en EEUU, en A24: "Creo que va a haber una reunión entre Trump y Chiqui Tapia"

Tomás Regalado comentó cómo se financia el organismo en Miami y aclaró que el presidente del fútbol argentino no pagó por estar en Mar-A-Lago. “Fue invitado por Felix Lasarte”. comentó.

El embajador de la AFA en Miami, EEUU, Tomás Regalado, quien es hijo de un ex alcalde de la ciudad, comentó cuál es la función del fútbol argentino en norte américa: “Claudio Tapia tuvo la visión de expandir la marca AFA al mundo y así se abrió la oficina”. Además, el ex periodista explicó el financiamiento del lugar y la relación entre Tapia y el presidente Donald Trump, “No descartó una reunión entre ellos”, destacó.

En A24 y en una charla con Eduardo Feinmann: “La AFA es una marca tan importante como Coca Cola o Nike y la idea de expandir al fútbol argentino con la presencia de Lionel Messi para promocionar todo lo que es el conocimiento y hablar con las ciudades y los comités donde se va a jugar el Mundial”.

En cuanto al financiamiento hacemos convenios con varios colegios o con distintas entidades que se quieren asociar con nosotros que usan las sedes y con ello se pagan los sueldos de entrenadores, se mantiene el predio y sigue creciendo. El dinero no viene de Ezeiza ni de ningún lado, se genera desde aquí”, comentó el embajador.

En tanto aclaró que el objetivo es “mostrar lo que es el fútbol argentino ante el mundo y poder promover la calidad y vender el talento argentino en el mundo”, comentó y aclaró que “Brasil está intentando hacer lo mismo”.

A su vez aclaró que la cena de Claudio “Chiqui” Tapia en Mar-A-Lago destacó que el presidente de la asociación “no pagó por estar ahí, estuvo invitado por una persona muy cercana al presidente Donald Trump. Felix Lasarte lo llevó a comer, él es un asesor de Trump porque fue el abogado del presidente de EEUU y lo ayudó en diferentes desarrollos”.

El encuentro entre Tapia y Trump

“Es importante aclarar porque hay muchos periodistas que hablan sin informarse para tratar de manchar la imagen de Chiqui Tapia”, destacó y aclaró que “tuvimos muchas reuniones con muchas personas muy importantes en EEUU para hacer crecer a la marca AFA”.

Sobre el final, Regalado, habló de una reunión entre Trump y Tapia en la Casa Blanca: “No quiero confirmar esa información, pero Chiqui habló sobre seguridad con los secretarios adjuntos de Trump y cómo hicieron el crecimiento de AFA”, comentó y dejó el suspenso: “Yo creo que va a pasar esa reunión y que va a ser muy pronto”.

