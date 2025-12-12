Donatello, el hijo de Noelia Marzol fue operado: qué le pasó y el mensaje de la actriz

"Lo operamos de adenaoides y amígdalas", explicó entonces Noelia a través de un video grabado a modo selfie que también publicó en sus historias virtuales.

"El proceso, la previa y el post me lo voy a guardar, pero ahora está joya... está súper súper bien", agregó inmediatamente dejando traslucir que no debe haber sido nada sencillo explicarle a una criatura que debía ser operado.

Lo cierto es que Noelia Marzol optó por llevar tranquilidad a su fandom al revelar que ya de regreso en casa, Donatello dejó atrás la tensión de la internación y retomó su vida normalmente. "Quiso jugar todo el día ayer, ya quiere morfar, es imparable", concluyó la bailarina aliviada.

IG Noelia Marzol - operación Donatello

Cuál fue la picante confesión de Noelia Marzol sobre su frecuencia sexual con su pareja

Unos días antes, Noelia Marzol había vuelto a encender las redes con ese estilo espontáneo, descontracturado y un poco pícaro que la acompaña desde siempre. En pleno trajín por la mudanza a la casa nueva que comparte con Ramiro Arias y la preparación para la intervención de Donatello, la actriz decidió tomarse unos minutos para conversar con sus seguidores y abrió la clásica cajita de preguntas en Instagram. Desde allí, recostada y disfrutando un respiro entre cajas y desorden, se animó a responder sin vueltas incluso aquellas consultas que apuntaban a los aspectos más íntimos de su vida cotidiana. Como suele ocurrir con ella, la interacción no pasó desapercibida y generó una oleada de reacciones entre quienes siguen cada paso de su familia.

Todo se desarrolló mientras la artista mostraba el detrás de escena del cambio de hogar. Entre comentarios relajados y el tono juguetón que la caracteriza, un seguidor lanzó una pregunta directa sobre su vida sexual y quiso saber cuántas veces había tenido relaciones en los últimos días. Marzol no se incomodó ni evitó el tema: soltó una carcajada y respondió sin rodeos. “Ehh… no, esta semana un par…”, dijo, dejando en misterio el número preciso. Esa contestación, más que cerrar el asunto, abrió pie a un comentario que rápidamente encendió el debate entre sus fans.

Acto seguido, la bailarina decidió sumar a su esposo al intercambio y lanzó, con ironía cómplice: “Lo importante no es la cantidad, lo importante es la calidad. ¿Verdad, Ramiro?” Desde fuera de cámara, y siguiendo el ida y vuelta con naturalidad, él solo atinó a responder: “Sí”. La aprobación le bastó a Marzol para redoblar la apuesta y dejar una frase que desató risas entre quienes la estaban viendo: “Él es muy bueno en algunos ítems… ehh…”, comentó antes de cortar la idea y dejar el remate a libre interpretación. Ese mini diálogo volvió a exhibir la química que suelen mostrar en público, basada en el humor y la complicidad.

En pocos minutos, el clip empezó a circular fuera de su cuenta. Su mezcla de sinceridad, humor y cercanía, sumada al contexto delirante de la mudanza, provocó un sinfín de comentarios. Para sus seguidores, este tipo de revelaciones ya funciona como una marca registrada de la pareja, que opta por mostrarse sin filtros y desde un costado muy cotidiano. Una vez más, la naturalidad con la que enfrentaron una pregunta íntima reforzó ese vínculo cercano que mantienen con el público y que tanto impacta cada vez que comparten escenas de su vida diaria.