Juan Pablo Montoya, un ex F1, criticó a Franco Colapinto y estallaron las redes: "Acá tienen..."

Sin embargo, en este caso, Montoya analizó el incidente del Gran Premio de Brasil y fue durísimo.

“Williams la tiene horrible, destruyeron tres carros, Colapinto se estrelló dos veces. Yo sé que los errores pasan y pueden pasar, pero ahora Colapinto está en el amor de todo el mundo y entonces es muy bueno, pero se estrelló detrás del Pace Car”, aseguró en el programa Montoy’AS.

Al mismo tiempo, desde su experiencia, analizó los motivos por los cuales se originó el choque que dejó fuera de competencia a Franco: “Probablemente, lo que estaba haciendo Colapinto es que cuando sale el Safety Car, él no estaba atrás, estaba tratando de alcanzar el paquete".

"Una de las cosas que pasan hoy en día es que las llantas intermedias ya no tienen tanta temperatura y, como estaba lloviendo duro, agarró un poquito de charco o cualquier cosa por el exceso de lluvia. Ese es el problema: cuando los carros tienen tanta potencia y tienen tanto grip, uno está bien, está bien y de pronto en un segundo ya no lo está”, consideró.

A pesar de esta explicación, el video se viralizó en las redes sociales y los fanáticos argentinos y de la Fórmula 1 destrozaron a Montoya por su dura frase contra un rookie (novato) que tiene apenas seis carreras en la máxima categoría del automovilismo mundial. Muchos usuarios le respondieron al colombiano con videos suyos de inconvenientes en plena pista cuando ya tenía bastante más experiencia que Colapinto.

Sin embargo, Montoya tomó partido para que el argentino pueda finalmente quedarse con el asiento de Williams. “Si yo fuera Christian Horner y el director de Red Bull, iría a Williams a decirles, 'mira, estáis contentos con Colapinto, quédate con él y dame a Sainz'. Por qué me voy tomar el riesgo de reemplazar a Checo, que es experimentado en Fórmula 1, ha ganado carreras, a poner a un novato contra Max (Verstappen)".

"Yo conociendo a Carlos (Sainz), creo que le ha dicho a Williams que firmaba por ellos, pero si no gana o hace podios, si alguien me ofrece algo, todos los años me puedo ir", destacó el ex piloto colombiano en conversación con W Radio Colombia.

La reacción de los fanáticos de Colapinto contra Montoya

Los fanáticos argentino le recordaron a Montoya que Colapinto disputó apenas seis fechas de la presente temporada y pudo terminar siete de las ocho competencias que disputó, sumando las dos Sprint de Austin y San Pablo.

Incluso, le remarcaron que el argentino sumó puntos en su segunda carrera al ser octavo en Azerbaiyán.

Además, se lució con una largada brillante en Singapur en la que saltó del 12º puesto al noveno. Y sumó otra unidad en Austin al completar el top diez. Y varios le recordaron un curioso incidente que protagonizó en 2006, ya con cinco años de experiencia en la máxima categoría.

"Acá tienen al gran Juan Pablo Montoya trompeando en una vuelta de formación, solo, y en seco. Y después le da la cara para salir a hablar pestes de Franquito, por favor", puso un usuario de X.

Otro usuario compartió: "Montoya, impresentable como siempre, sale a pegarle a Colapinto que es un rookie y se estrelló en una tormenta. Juancito, tú te trompeaste en la vuelta de formación con piso seco y tenías ya años en la F1".