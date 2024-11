image.png

Enseguida, Colapinto respondió con un comentario desopilante que generó cientos de reacciones. “Mañana tengo media training (entrenamiento de medios) y esta vez no es chiste... Todavía tienen unas horas para salvarme”, escribió, en una muestra más de su estilo fresco y sin filtros. Su respuesta espontánea no solo generó risas y simpatía entre los fanáticos, sino que también subrayó el carisma que hizo que Franco gane una base de admiradores cada vez más amplia, no solo en Argentina y Latinoamérica, sino también en distintos puntos del mundo.