Deportes
AFA
River
FÚTBOL

La AFA reveló el ranking de socios en Primera División: quién lidera y quién cierra

La Asociación del Fútbol Argentino difundió el Informe de Clubes 2025 y dio a conocer cómo se distribuye la masa societaria en la Liga Profesional, con River como líder y algunas sorpresas en el top ten.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó este miércoles el Informe de Clubes 2025, un documento que ofrece una radiografía institucional de las entidades afiliadas y que volvió a poner el foco en un dato clave para entender la dimensión del fútbol argentino: la cantidad de socios que tienen los clubes de Primera División.

El informe fue presentado en el sitio oficial de la AFA como “una exhaustiva tarea de recopilación de datos que reflejan el enorme entramado institucional que sostiene a los clubes de Primera División, verdaderos pilares sociales, culturales y deportivos de la Argentina”. Dentro de ese relevamiento, uno de los puntos que más interés genera año a año es el ranking de masa societaria.

Qué club tiene más socios en el fútbol argentino

Según los datos oficiales, River Plate encabeza el ranking con 352.712 socios, una cifra que lo ubica con una ventaja considerable sobre el resto. En el segundo lugar aparece Boca Juniors, con 282.644 afiliados, mientras que Independiente completa el podio con 165.262.

La distancia entre el primero y el tercero es significativa: River más que duplica la cantidad de socios de Independiente, lo que refuerza su liderazgo institucional dentro del fútbol argentino. Boca, por su parte, se mantiene como el segundo club con mayor cantidad de afiliados, consolidando una base societaria que también supera ampliamente a la mayoría de los equipos de la categoría.

Cuál es la sorpresa dentro del top ten

Uno de los datos que más llama la atención del informe es la ubicación de Rosario Central, que aparece en el cuarto lugar con 104.951 socios. El Canalla se posiciona por encima de otros clubes históricamente considerados “grandes”, como Racing (102.707) y San Lorenzo (89.717).

El top ten lo completan Newell’s Old Boys (84.759), Vélez (79.083), Talleres de Córdoba (70.582) y Huracán (68.755), configurando un mapa diverso en el que conviven instituciones del Área Metropolitana y del interior del país con fuerte arraigo social.

Qué clubes quedan en la mitad de la tabla

En la zona media del ranking aparecen Belgrano de Córdoba (67.318), Estudiantes de La Plata (55.871), Lanús (36.206) y Gimnasia y Esgrima La Plata (35.389). Más atrás se ubican Instituto, Atlético Tucumán, Unión, Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia y Banfield, con cifras que van desde los casi 30 mil hasta poco más de 16 mil socios.

Quién cierra el ranking de socios en Primera División

En el otro extremo de la tabla, el informe muestra a los clubes con menor masa societaria en la máxima categoría. Deportivo Riestra aparece como el último, con apenas 1.007 socios, seguido por Barracas Central (3.107) y Aldosivi (5.604).

También figuran en los últimos lugares Central Córdoba de Santiago del Estero, Defensa y Justicia, Platense, Tigre y Sarmiento de Junín. El estudio aclara que no se incluyen a los equipos que ascendieron a Primera División durante la temporada pasada: Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto.

El informe de la AFA vuelve a poner en evidencia la diversidad institucional del fútbol argentino, donde conviven clubes con cientos de miles de socios y otros con estructuras mucho más reducidas, todos dentro de la misma categoría.

El ranking completo de socios de los clubes de Primera División

  • River: 352.712 socios.
  • Boca: 282.644
  • Independiente: 165.262
  • Rosario Central: 104.951
  • Racing: 102.707
  • San Lorenzo: 89.717
  • Newell’s (Rosario): 84.759
  • Vélez: 79.083
  • Talleres (Córdoba): 70.582
  • Huracán: 68.755
  • Belgrano (Córdoba): 67.318
  • Estudiantes: 55.871
  • Lanús: 36.206
  • Gimnasia y Esgrima (La Plata): 35.389
  • Instituto (Córdoba): 29.156
  • Atlético Tucumán: 27.956
  • Unión (Santa Fe): 22.774
  • Argentinos Juniors: 20.069
  • Independiente Rivadavia (Mendoza): 18.926
  • Banfield: 16.803
  • Sarmiento (Junín): 9.340
  • Tigre: 9.181
  • Platense: 9.132
  • Defensa y Justicia: 7.400
  • Central Córdoba (Santiago del Estero): 6.567
  • Aldosivi (Mar del Plata): 5.604
  • Barracas Central: 3.107
  • Deportivo Riestra: 1.007
