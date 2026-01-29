La AFA reveló el ranking de socios en Primera División: quién lidera y quién cierra

Cuál es la sorpresa dentro del top ten

Uno de los datos que más llama la atención del informe es la ubicación de Rosario Central, que aparece en el cuarto lugar con 104.951 socios. El Canalla se posiciona por encima de otros clubes históricamente considerados “grandes”, como Racing (102.707) y San Lorenzo (89.717).

El top ten lo completan Newell’s Old Boys (84.759), Vélez (79.083), Talleres de Córdoba (70.582) y Huracán (68.755), configurando un mapa diverso en el que conviven instituciones del Área Metropolitana y del interior del país con fuerte arraigo social.

Qué clubes quedan en la mitad de la tabla

En la zona media del ranking aparecen Belgrano de Córdoba (67.318), Estudiantes de La Plata (55.871), Lanús (36.206) y Gimnasia y Esgrima La Plata (35.389). Más atrás se ubican Instituto, Atlético Tucumán, Unión, Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia y Banfield, con cifras que van desde los casi 30 mil hasta poco más de 16 mil socios.

Quién cierra el ranking de socios en Primera División

En el otro extremo de la tabla, el informe muestra a los clubes con menor masa societaria en la máxima categoría. Deportivo Riestra aparece como el último, con apenas 1.007 socios, seguido por Barracas Central (3.107) y Aldosivi (5.604).

También figuran en los últimos lugares Central Córdoba de Santiago del Estero, Defensa y Justicia, Platense, Tigre y Sarmiento de Junín. El estudio aclara que no se incluyen a los equipos que ascendieron a Primera División durante la temporada pasada: Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto.

El informe de la AFA vuelve a poner en evidencia la diversidad institucional del fútbol argentino, donde conviven clubes con cientos de miles de socios y otros con estructuras mucho más reducidas, todos dentro de la misma categoría.

El ranking completo de socios de los clubes de Primera División