La AFA suspendió por 2 años a Andres Fassi, presidente de Talleres de Córdoba: cuáles son las razones

Las razones de la sanción de la AFA al presidente de Talleres de Córdoba

Según confirmó el medio Doble Amarilla, el Tribunal de Disciplina basó su decisión en los artículos 32, 33, 248 y 253 del Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA, con especial énfasis en los artículos que regulan la suspensión de dirigentes que cometen actos inmorales o reprobables dentro y fuera de los estadios, y en aquellos que especifican el alcance total de la inhabilitación.

Fassi, según el fallo, violó los estatutos de la AFA al no recurrir a los órganos internos del fútbol antes de presentar la denuncia ante la IGJ.

Además de la sanción a Fassi, el vicepresidente de Talleres, Gustavo Gatti, también recibió una suspensión, aunque en su caso será de seis meses. El club, por su parte, fue amonestado por los actos de sus dirigentes.

El conflicto entre Fassi y la AFA viene escalando desde hace tiempo, especialmente tras la derrota de Talleres ante Boca en la Copa Argentina, donde el arbitraje de Andrés Merlos fue duramente criticado por el presidente del club cordobés. La relación tensa entre el club cordobés y la AFA, ya agravada por diferencias previas, parece estar lejos de resolverse en un corto plazo.

La resolución del Tribunal de Disciplina representa un duro golpe para la directiva de Talleres, que ahora deberá afrontar la situación sin la presencia de sus máximas autoridades.

Qué pasó en el partido Talleres-Boca por Copa Argentina

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, fue protagonista de un escándalo que también involucra al árbitro Andrés Merlo, quien dirigió el partido del equipo cordobés contra Boca Juniors por la Copa Argentina.

El partido, cargado de tensiones, finalizó 1-1 luego de un polémico gol de Boca que despertó el enojo de Andrés Fassi, dado que la pelota habría salido de la cancha antes de entrar al arco. Sin embargo, Merlos no lo vio así y el Xeneize marcó el primer tanto de la noche.

merentiel-navarro-boca-talleres_862x485.webp Partido Boca - Talleres de Córdoba por la Copa Argentina.

El empate llevó a definir el partido por penales, que le dieron la victoria a Boca Juniors; pero el verdadero escándalo ocurrió después. Andrés Merlos, árbitro del partido, denunció que Andrés Fassi, presidente de Talleres, ingresó al vestuario acompañado por dos hombres con armas de fuego para amenazarlo.

"Es lamentable, triste y doloroso lo que pasó. No hay explicación para lo que hace Fassi, tiene una impunidad increíble. Entraron dos personas a mi vestuario con un arma de fuego, faltó que apriete el gatillo", indicó el juez en una entrevista después del partido.

Y añadió: "Me empezaron a gritar y me decían que me iban a matar. Uno de los custodios mete la mano en el bolsillo y veo la culata de un arma".

Por su parte, Fassi negó las declaraciones de Merlos y dijo que fue el árbitro quien se comportó de manera violenta, propinando golpes.

Qué dijo la AFA del escándalo después del partido Talleres-Boca

La pelea entre Andrés Fassi y Andrés Merlos escaló hasta el Tribunal de Disciplina de la AFA, que emitió un fallo para comunicar a través de su Boletín Oficial.

"Se autoriza al presidente del Club Talleres de Córdoba a formular su defensa por escrito dentro del plazo reglamentario", indicaron en primera instancia.

boletin oficial afa merlo fassi.jpg Comunicado de la AFA luego del conflicto de Andrés Fassi y Andrés Merlo.

Las autoridades también exigieron al club cordobés que brinde todos los datos que sean necesarios sobre los supuestos custodios que habrían acompañado al dirigente hasta el vestuario en el que discutió con el árbitro. "Se hace saber al Club Talleres de Córdoba, que deberá informar dentro del término de cinco días, nombres completos, cargo o función que desempeña en esa entidad la persona que menciona Andrés Merlos en su informe", aseguraron.

Para cerrar, le dedicaron el último punto del comunicado a la otra parte involucrada, a quien le exigieron documentación. "Se hace saber al árbitro Andrés Luis Merlos, que deberá adjuntar la denuncia mencionada en el informe", remarcaron.

Andrés Fassi quiere impedir las elecciones en la AFA

Luego de estos hechos, Fassi realizó una presentación ante la Inspección General de Justicia (IGJ) pidiendo la suspensión de la convocatoria a elecciones anticipadas de autoridades en la Asociación del Fútbol Argentino. Esto se da en medio de la puja entre la entidad deportiva y el Gobierno nacional por la habilitación de las Sociedades Anónimas Deportivas.

chiqui tapia elecciones afa.jpg Chiqui Tapia encabeza la única lista de cara a las elecciones en AFA.

Por su parte, Fassi había mantenido un encuentro con el presidente Javier Milei en Casa Rosada donde coincidieron en "la visión de salvar el fútbol argentino y transformarlo en una actividad capaz de generar valor social, deportivo, cultural, económico y de infraestructura a la altura de las tendencias mundiales", se informó oficialmente.

La IGJ, que encabeza Daniel Roque Vítolo, deberá definir si es válido o no el llamado a elecciones, en las que se presentará una sola lista que encabeza el "Chiqui" Tapia para el periodo 2025-2029.