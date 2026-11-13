La China Suárez denunciará a Wanda Nara por amenazas: cuándo hará la presentación

De esta manera, según lo informado en LAM, la presentación judicial se concretará el lunes y sumará un nuevo capítulo al conflicto entre la China y Wanda, mientras los abogados de la actriz evalúan el material y las medidas que podrían solicitar.

Qué dijo Wanda Nara sobre una posible denuncia de la China Suárez

Ante la posibilidad de que la actriz recurriera a la Justicia, Wanda Nara ya había fijado su postura en diálogo exclusivo con PrimiciasYa para América TV. La conductora aseguró que pedirá que se incorpore la grabación completa del enfrentamiento.

“Si me denuncia, voy a pedir que presente el video entero, su celular. Que muestre todo lo que grabaron”, afirmó. También cuestionó la actitud de quienes registraron la discusión: “Una persona que está predispuesta a grabar se predispone de otra manera”.

Wanda sostuvo que las imágenes difundidas no muestran el inicio del intercambio y lanzó una acusación contra la actriz: “Está cortado al inicio, cuando da órdenes a un menor de qué decir y qué no”. Según su versión, esa situación fue la que desencadenó su enojo.

Además, la conductora reconoció que hubo más insultos de los que se escucharon en el video: “No me acordaba de que había dicho todo eso. Lo que sí es que falta más, dije más cosas. Cortaron, editaron y filmaron”.