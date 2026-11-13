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Columnas de viento, granizo y nubes gigantes: las imágenes del temporal que afectó a Córdoba y San Luis

Videos registrados en distintas localidades de Córdoba y San Luis mostraron formaciones nubosas con apariencia de tornados, ráfagas intensas y caída de granizo. El SMN emitió alertas por tormentas fuertes y severas en varios departamentos, mientras continuaba la inestabilidad en el centro del país.

Columnas de viento

Columnas de viento, granizo y nubes gigantes: las imágenes del temporal que afectó a Córdoba y San Luis. (Foto: archivo)

Las tormentas que atravesaron el centro del país durante la tarde del viernes dejaron escenas impactantes en Córdoba y San Luis. Testigos registraron columnas de aire y tierra que se elevaban desde el suelo, grandes estructuras de nubes y episodios de granizo, en una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas y alertas por fenómenos fuertes y severos.

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Los registros se difundieron desde distintos puntos de ambas provincias. En territorio cordobés, las imágenes llegaron desde Bell Ville y Tosquita, mientras que en San Luis se reportaron formaciones llamativas en las inmediaciones de El Morro y sobre la Ruta Nacional 7.

Algunos videos muestran remolinos que levantan tierra y materiales desde la superficie. Otros captaron enormes estructuras nubosas que avanzaban sobre campos y zonas rurales. Aunque las escenas fueron asociadas con posibles tornados, la identificación de estos fenómenos requiere una evaluación meteorológica específica.

El temporal también provocó la caída de granizo de gran tamaño. En General Roca, al sudeste de Córdoba, los vecinos registraron piedras que impactaron durante la tormenta y causaron daños en vehículos.

Uno de los episodios registrados en San Luis, sobre la Ruta Nacional 7, fue señalado como un posible landspout. Esta denominación corresponde a un tipo de tornado que puede formarse a partir de una rotación que se desarrolla cerca del suelo. No obstante, su clasificación definitiva requiere un análisis técnico.

El SMN emitió alertas por tormentas fuertes y severas

La inestabilidad alcanzó a distintos sectores del centro del país y motivó la emisión de avisos a corto plazo por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En Córdoba, las advertencias comprendieron los departamentos de Río Cuarto, Juárez Celman, Presidente Roque Sáenz Peña y Marcos Juárez. Los reportes contemplaron la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas fuertes y caída ocasional de granizo.

Las imágenes de radar mostraron distintos núcleos de tormenta sobre la provincia, con precipitaciones abundantes en períodos breves, actividad eléctrica y riesgo de nuevas caídas de granizo.

El sistema también avanzó sobre San Luis, Santa Fe y el noroeste de Buenos Aires. En paralelo, la atención meteorológica se extendió hacia Santa Fe y Entre Ríos, donde las precipitaciones coincidieron con el avance de la crecida del río Paraná en sus tramos medio e inferior.

En General Roca, al sudeste de C&oacute;rdoba, los vecinos registraron piedras que impactaron durante la tormenta y causaron da&ntilde;os en veh&iacute;culos. (Foto: archivo)

En General Roca, al sudeste de Córdoba, los vecinos registraron piedras que impactaron durante la tormenta y causaron daños en vehículos. (Foto: archivo)

Cómo continuará el tiempo después del temporal

Los especialistas advirtieron que las condiciones de inestabilidad podían mantenerse durante la noche del viernes. Para el sábado, en tanto, se esperaba que las tormentas persistieran en algunas zonas del norte argentino.

Ante la posibilidad de nuevos episodios de intensidad, las recomendaciones fueron mantenerse al tanto de las actualizaciones del SMN, evitar circular durante los momentos más intensos de las tormentas y buscar refugio en construcciones seguras frente a ráfagas fuertes.

En pocas palabras

  • Temporal impactante: Registros de Córdoba y San Luis mostraron columnas de viento, nubes gigantes y caída de granizo.
  • Alertas del SMN: El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por tormentas fuertes y severas en varias provincias.
  • Pronóstico: Se esperaba que la inestabilidad continuara durante la noche del viernes y afectara el norte argentino el sábado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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