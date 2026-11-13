Columnas de viento, granizo y nubes gigantes: las imágenes del temporal que afectó a Córdoba y San Luis

Uno de los episodios registrados en San Luis, sobre la Ruta Nacional 7, fue señalado como un posible landspout. Esta denominación corresponde a un tipo de tornado que puede formarse a partir de una rotación que se desarrolla cerca del suelo. No obstante, su clasificación definitiva requiere un análisis técnico.

El SMN emitió alertas por tormentas fuertes y severas

La inestabilidad alcanzó a distintos sectores del centro del país y motivó la emisión de avisos a corto plazo por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En Córdoba, las advertencias comprendieron los departamentos de Río Cuarto, Juárez Celman, Presidente Roque Sáenz Peña y Marcos Juárez. Los reportes contemplaron la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas fuertes y caída ocasional de granizo.

Las imágenes de radar mostraron distintos núcleos de tormenta sobre la provincia, con precipitaciones abundantes en períodos breves, actividad eléctrica y riesgo de nuevas caídas de granizo.

El sistema también avanzó sobre San Luis, Santa Fe y el noroeste de Buenos Aires. En paralelo, la atención meteorológica se extendió hacia Santa Fe y Entre Ríos, donde las precipitaciones coincidieron con el avance de la crecida del río Paraná en sus tramos medio e inferior.

En General Roca, al sudeste de Córdoba, los vecinos registraron piedras que impactaron durante la tormenta y causaron daños en vehículos. (Foto: archivo)

Cómo continuará el tiempo después del temporal

Los especialistas advirtieron que las condiciones de inestabilidad podían mantenerse durante la noche del viernes. Para el sábado, en tanto, se esperaba que las tormentas persistieran en algunas zonas del norte argentino.

Ante la posibilidad de nuevos episodios de intensidad, las recomendaciones fueron mantenerse al tanto de las actualizaciones del SMN, evitar circular durante los momentos más intensos de las tormentas y buscar refugio en construcciones seguras frente a ráfagas fuertes.