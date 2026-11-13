Impactante: se confirmó la sanción para el arquero que protagonizó el choque fatal con Jesús de Miguel

La jugada que desencadenó la tragedia tuvo lugar en los minutos finales del partido, cuando el marcador se encontraba igualado 2-2. En ese instante, Owono salió a disputar un balón e impactó con su pierna en alto contra De Miguel, quien cayó desplomado sobre el césped y debió ser atendido de urgencia por los servicios médicos antes de ser evacuado en camilla. Ante la acción, el árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández exhibió de inmediato la tarjeta roja directa al guardameta y, frente a la gravedad del cuadro clínico del atacante, determinó la suspensión definitiva del encuentro. Horas más tarde, tras ser trasladado a un centro hospitalario, se confirmó el deceso del futbolista del Tenerife durante la mañana siguiente, desatando una profunda conmoción en todo el fútbol español.