Impactante: se confirmó la sanción para el arquero que protagonizó el choque fatal con Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitió finalmente su resolución oficial respecto al trágico episodio ocurrido en el encuentro entre el FC Andorra y el Tenerife, acción que derivó en el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel. Tras analizar los informes arbitrales y las circunstancias del hecho, el organismo resolvió imponerle al arquero Jesús Owono una sanción de 12 partidos de suspensión, el castigo máximo previsto por el reglamento disciplinario para este tipo de infracciones.