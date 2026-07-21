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El llamativo posteo del presidente de la CONMEBOL que sorprende de cara al Mundial 2030: "Una competencia con..."

Alejandro Domínguez celebró el éxito de la edición 2026 y abrió la puerta a una inédita ampliación de equipos para el torneo en Argentina, Uruguay y Paraguay.

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El llamativo posteo del presidente de la CONMEBOL que sorprende de cara al Mundial 2030: Una competencia con...

El cierre de la Copa del Mundo en Norteamérica no solo dejó decretada la consagración del nuevo campeón internacional, sino que también abrió de inmediato la agenda pública de cara a la próxima edición del certamen ecuménico. El sugerente posteo del presidente de la CONMEBOL sobre el Mundial 2030: “Una competencia con 64 equipos”, encendió el debate sobre las plazas continentales. Alejandro Domínguez realizó posteos luego de la final del torneo que España le ganó a Argentina por 1 a 0 y dejó abierta una posibilidad para la próxima edición que se disputará en parte en territorio sudamericano.

Leé también El presidente de la Conmebol habló en la previa de la semifinal: "Argentina hoy representa el mundo, se ganó el cariño del mundo"
Alejandro Domínguez habló en la previa de la semifinal. (Foto: archivo)

El pronunciamiento de la máxima autoridad de la confederación regional utilizó los canales oficiales para proyectar el escenario deportivo que se avecina en cuatro años. Después de la finalización del Mundial 2026, Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, realizó un sugerente posteo en sus redes en relación a la cantidad de selecciones participantes de la próxima edición del torneo que se disputará en parte en Sudamérica, planteando una meta organizativa inédita hasta el momento para la entidad madre del fútbol global.

El texto difundido por el dirigente paraguayo enfatizó el carácter histórico que tendrá la competencia en la región. “El próximo se juega en casa. En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para celebrar el centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”, expresó en su cuenta oficial de X el mandatario de la Confederación Sudamericana de Fútbol, manifestando la postura institucional del bloque regional.

Qué mostró el video que compartió Alejandro Domínguez sobre el Mundial 2030

El presidente de la CONMEBOL acompañó sus declaraciones con un material audiovisual representativo de los escenarios e íconos más importantes de la región.

El aspecto multimedia de la publicación incluyó referencias directas a los puntos geográficos de celebración en la Argentina y al recorrido histórico de las federaciones sudamericanas en la competencia. Además del mensaje, Domínguez compartió un video donde se ve el estadio Monumental y el Obelisco representando a Argentina y diversas imágenes de los mundiales celebrados en el continente, así como también los ganados por las selecciones sudamericanas.

A través de esta pieza audiovisual, el presidente de la CONMEBOL hizo un posteo en alusión a la próxima edición de la copa del mundo: “¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay”.

Las especulaciones en torno al formato de disputa venidero comenzaron a tomar fuerza a partir de las palabras del directivo en sus perfiles virtuales. Los rumores sobre el incremento de países participantes para la próxima edición del mundial están latentes, pero aún sin confirmación oficial. Es por eso que el posteo de Domínguez genera expectativa por la decisión y hace notar el deseo del paraguayo para que agreguen selecciones de cara al centenario del certamen.

Qué le dijo Alejandro Domínguez al presidente de la FIFA tras la final

El titular de la entidad sudamericana elogió la logística del torneo finalizado en Estados Unidos y saludó al mandatario de la FIFA.

La intervención del dirigente contempló también un apartado protocolar para reconocer el trabajo de la federación internacional y felicitar al nuevo seleccionado consagrado en la final disputada en Nueva Jersey. También, compartió imágenes de la final entre Argentina y España. Allí, le agradece y felicita al presidente de la FIFA: “Vivimos un Mundial histórico, el primero con 48 equipos, un verdadero éxito. Felicitaciones, querido Gianni Infantino, por tan grande organización y felicidades a España, por ser el nuevo campeón del mundo”, cerrando así su balance sobre la competencia norteamericana.

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