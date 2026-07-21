El llamativo posteo del presidente de la CONMEBOL que sorprende de cara al Mundial 2030: "Una competencia con..."

El aspecto multimedia de la publicación incluyó referencias directas a los puntos geográficos de celebración en la Argentina y al recorrido histórico de las federaciones sudamericanas en la competencia. Además del mensaje, Domínguez compartió un video donde se ve el estadio Monumental y el Obelisco representando a Argentina y diversas imágenes de los mundiales celebrados en el continente, así como también los ganados por las selecciones sudamericanas.

A través de esta pieza audiovisual, el presidente de la CONMEBOL hizo un posteo en alusión a la próxima edición de la copa del mundo: “¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay”.

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Las especulaciones en torno al formato de disputa venidero comenzaron a tomar fuerza a partir de las palabras del directivo en sus perfiles virtuales. Los rumores sobre el incremento de países participantes para la próxima edición del mundial están latentes, pero aún sin confirmación oficial. Es por eso que el posteo de Domínguez genera expectativa por la decisión y hace notar el deseo del paraguayo para que agreguen selecciones de cara al centenario del certamen.

Qué le dijo Alejandro Domínguez al presidente de la FIFA tras la final

El titular de la entidad sudamericana elogió la logística del torneo finalizado en Estados Unidos y saludó al mandatario de la FIFA.

La intervención del dirigente contempló también un apartado protocolar para reconocer el trabajo de la federación internacional y felicitar al nuevo seleccionado consagrado en la final disputada en Nueva Jersey. También, compartió imágenes de la final entre Argentina y España. Allí, le agradece y felicita al presidente de la FIFA: “Vivimos un Mundial histórico, el primero con 48 equipos, un verdadero éxito. Felicitaciones, querido Gianni Infantino, por tan grande organización y felicidades a España, por ser el nuevo campeón del mundo”, cerrando así su balance sobre la competencia norteamericana.