La desgarradora confesión de Juan Martín Del Potro sobre su salud: "Me consume"

Juan Martín del Potro, una vida limitada por el dolor

Aunque alejado del circuito profesional, el problema en su rodilla sigue afectando su vida cotidiana. "Mi vida no es la que deseo. Era muy activo, me encantaba hacer deporte. Me quitaron la ilusión de hacer lo que siempre me gustó, que era jugar al tenis", expresó.

Además, Del Potro reveló la cantidad de medicamentos que consume diariamente para mitigar los efectos del dolor y la ansiedad: "Me levanto y tomo entre seis u ocho pastillas: un protector gástrico, un antiinflamatorio, un analgésico y una para la ansiedad".

El impacto psicológico es profundo. "Cuando me invitan a jugar al fútbol, soy el que lleva el mate y se queda afuera. En el pádel, soy el que graba los videos. Y no está mal, pero cuando te acostumbrás a ser el centro de la cancha, es un golpe muy duro", confesó.

Entre las recomendaciones médicas, una de las más recurrentes es colocarse una prótesis para mejorar su calidad de vida, una decisión que el campeón del US Open 2009 aún no tomó.

"Me dicen que me deje de joder y me ponga una prótesis. Desde los 31 no corro, no subo una escalera, no puedo patear una pelota... ¿Voy a pasar 15 años más así? Es una decisión difícil, porque me dicen que a los 50 voy a estar bien, pero hoy me siento atrapado en un cuerpo que no me corresponde", reflexionó.

Además, Delpo relató que era necesario para él poder contarle esto a sus seguidores porque “es muy difícil ya tener que caretear todo 24 horas”. “Es muy complicado. Y yo hay veces que no tengo más ganas. Y no soy indestructible, soy como cualquier persona que tiene cosas buenas y cosas malas. Pero tengo ese plus de que muchas veces tengo que poner buena cara en determinadas situaciones. Y a veces que no tengo más la energía. A mí me consume mucho lo de la pierna. Me consume anímicamente todo. Porque no solo estoy en esa búsqueda de mejorar, sino que además padezco el día a día”, detalló.

A pesar de todo, Del Potro sigue siendo una figura inspiradora para el deporte argentino y mundial, llevando consigo la fortaleza que lo caracterizó en cada uno de sus triunfos y derrotas, dentro y fuera de la cancha.