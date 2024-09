La DURÍSIMA sanción que podría recibir el Dibu Martínez por pegarle a una cámara

Embed

En particular, el apartado “i” señala que las sanciones por agredir a un adversario u otra persona (no oficial de partido) pueden llevar a una suspensión mínima de tres partidos o un periodo de tiempo adecuado. El reglamento incluye en esta categoría actos de violencia como codazos, puñetazos, patadas o golpes, lo que podría aplicarse al caso del arquero argentino por golpear la cámara.

Si bien aún no se oficializó la sanción, la posibilidad de que Martínez enfrente una suspensión y una multa es alta, lo que afectaría su participación en los próximos compromisos de la Selección. El incidente generó gran expectativa y controversia en el entorno del fútbol internacional, mientras se espera la decisión final de la FIFA sobre el futuro del arquero.

El llamativo mensaje del camarógrafo que se cruzó con el Dibu Martínez

La tarde del martes en Barranquilla no solo dejó la derrota 2-1 de la Selección Argentina ante Colombia en la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, sino también un episodio controvertido protagonizado por Emiliano "Dibu" Martínez. Tras el pitazo final, el arquero argentino se vio envuelto en un tenso cruce con un camarógrafo, desatando la polémica.

El operador de cámara, que trabaja con un steady cam para capturar reacciones al término de los encuentros, explicó su versión de los hechos. "Dan el pitazo final y yo, como camarógrafo operador de steady, siempre voy a buscar reacciones. Simplemente entro a la cancha, busco reacciones. Veo al Dibu, lo veo saludándose con un arquero suplente creo, y me acerco a él. Y de la nada el Dibu me tiró", relató el trabajador, quien terminó en el piso tras el choque con Martínez.

El incidente, que quedó capturado por las cámaras, generó incomodidad, aunque el camarógrafo optó por no confrontar al arquero en el momento. "Me dio rabia, mucha rabia, porque yo estoy trabajando, así como él lo estaba haciendo, él atajando y yo operando mi cámara, ni siquiera estaba jugando fútbol con él. Pero no le dije nada", añadió.

A pesar de su molestia, el camarógrafo decidió enviar un mensaje conciliador al guardameta argentino: "Quería decirte que estés tranquilo, hermano. En la vida, en cualquier momento, todo el mundo ha perdido un partido, y de pronto para ti significó mucho esa derrota. Pero para adelante, Dibu".