Lizy Tagliani le puso los puntos a Grego Rossello en MasterChef y lo trató de lo peor: "Este..."

Pero la situación dio un giro inesperado cuando Maru les sugirió preparar un puré de pescado. Lejos de seguir el consejo de la chef, Grego intercambió algunas palabras con su compañera y fue contundente: "Vamos con la nuestra". Fiel a su estilo, Tagliani redobló la apuesta y lanzó una divertida ocurrencia: "Terminamos y le decimos 'gracias Maru' si total ni se acuerda'".

Cuál fue la devolución que le dio el jurado a Lizy Taglini a Grego Rosello

Lizy Tagliani y Grego Rossello protagonizaron uno de los momentos más divertidos de MasterChef Celebrity (Telefe). Los participantes tuvieron que trabajar en equipo para enfrentar un nuevo desafío culinario, pero la humorista no tardó en tomar el control de la preparación y lanzar algunas bromas contra su compañero.

Finalmente, la dupla decidió presentar asado banderita con batatas fritas, ensalada fresca con vinagre y alioli de jengibre. Después de una jornada marcada por las risas y algunas diferencias a la hora de cocinar, llegó el momento de enfrentar la devolución del jurado.

Fue entonces cuando Germán Martitegui quiso saber cómo había sido la convivencia entre ambos. "¿Cómo les fue trabajando juntos?", preguntó el chef. Sin dudarlo, Lizy aprovechó la oportunidad para mandar al frente a su compañero: "Bien, él no hace mucho", lanzó entre risas.

Lejos de quedarse callado, Grego intentó defenderse y respondió: "Algunas cosas hice". Sin embargo, Tagliani no le dio tregua y redobló la apuesta con una picante acusación que involucró a la conductora del reality: "¿Qué cosas? No hiciste nada. Te chamuyaste a Wanda".

Sin embargo, la devolución del jurado no fue la esperada. Los chefs cuestionaron la preparación y consideraron que el plato no estaba a la altura de las exigencias del certamen. Por su parte, Lizy y Grego tampoco quedaron conformes con las críticas recibidas y, por el momento, corren el riesgo de tener que enfrentarse a la temida gala de última chance.