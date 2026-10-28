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Lizy Tagliani le puso los puntos a Grego Rossello en MasterChef y lo trató de lo peor: "Este..."

Lizy Tagliani y Grego Rossello unieron fuerzas en las cocinas de MasterChef Celebrity, pero la humorista no tardó en sacar a relucir su carácter y le marcó la cancha a su compañero desde el primer momento.

28 oct 2026, 23:38
Lizy Tagliani le puso los puntos a Grego Rossello en MasterChef y lo trató de lo peor: Este...

Lizy Tagliani le puso los puntos a Grego Rossello en MasterChef y lo trató de lo peor: "Este..."

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Lizy Tagliani y Grego Rossello son dos de los participantes más divertidos de MasterChef Celebrity (Telefe) y, en esta oportunidad, protagonizaron uno de los momentos más desopilantes del certamen. Los humoristas tuvieron que unir fuerzas para enfrentar un nuevo desafío culinario, pero la convivencia en la cocina dejó al descubierto quién llevaba realmente las riendas del equipo.

Desde el comienzo, la dupla desplegó todo su humor y complicidad, entre bromas, comentarios filosos y algunas diferencias a la hora de organizar la preparación. Sin embargo, rápidamente quedó en evidencia que Lizy estaba decidida a imponer sus ideas, mientras Grego intentaba encontrar su lugar en medio de las indicaciones de su compañera.

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La situación quedó expuesta cuando Maru Botana se acercó a la estación para conocer qué estaban preparando. "¿Qué van a hacer?", preguntó la chef, sin imaginar la respuesta que recibiría de Tagliani.

"Vamos a hacer, si este inútil me hace caso, unas batatas que no sabemos si puré y fritas, ensalada, y una mayonesa", lanzó Lizy con su característico humor, provocando un divertido momento frente a las cámaras y dejando en claro que no pensaba ceder fácilmente el control de la preparación.

Pero la situación dio un giro inesperado cuando Maru les sugirió preparar un puré de pescado. Lejos de seguir el consejo de la chef, Grego intercambió algunas palabras con su compañera y fue contundente: "Vamos con la nuestra". Fiel a su estilo, Tagliani redobló la apuesta y lanzó una divertida ocurrencia: "Terminamos y le decimos 'gracias Maru' si total ni se acuerda'".

Cuál fue la devolución que le dio el jurado a Lizy Taglini a Grego Rosello

Lizy Tagliani y Grego Rossello protagonizaron uno de los momentos más divertidos de MasterChef Celebrity (Telefe). Los participantes tuvieron que trabajar en equipo para enfrentar un nuevo desafío culinario, pero la humorista no tardó en tomar el control de la preparación y lanzar algunas bromas contra su compañero.

Finalmente, la dupla decidió presentar asado banderita con batatas fritas, ensalada fresca con vinagre y alioli de jengibre. Después de una jornada marcada por las risas y algunas diferencias a la hora de cocinar, llegó el momento de enfrentar la devolución del jurado.

Fue entonces cuando Germán Martitegui quiso saber cómo había sido la convivencia entre ambos. "¿Cómo les fue trabajando juntos?", preguntó el chef. Sin dudarlo, Lizy aprovechó la oportunidad para mandar al frente a su compañero: "Bien, él no hace mucho", lanzó entre risas.

Lejos de quedarse callado, Grego intentó defenderse y respondió: "Algunas cosas hice". Sin embargo, Tagliani no le dio tregua y redobló la apuesta con una picante acusación que involucró a la conductora del reality: "¿Qué cosas? No hiciste nada. Te chamuyaste a Wanda".

Sin embargo, la devolución del jurado no fue la esperada. Los chefs cuestionaron la preparación y consideraron que el plato no estaba a la altura de las exigencias del certamen. Por su parte, Lizy y Grego tampoco quedaron conformes con las críticas recibidas y, por el momento, corren el riesgo de tener que enfrentarse a la temida gala de última chance.

     

 

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