Horas clave en River: tras la eliminación de la Sudamericana, Coudet dejaría de ser el DT

La caída de este miércoles provocó una fuerte manifestación de los hinchas en el hall del club, acordonada por un importante operativo policial, donde el público volvió a cantar el "que se vayan todos" e imploró por el retorno de Ramón Díaz, quien de todas formas no figura en los planes directivos.

¿Quién asumirá como DT interino y qué nombres suenan para reemplazar a Coudet?

Durante la práctica de esta tarde, el Chacho se despedirá de los futbolistas mientras el equipo debe dar vuelta la página rápidamente para visitar este domingo a las 15 a Banfield en el Florencio Sola, encuentro que contará con público visitante.

De manera inmediata, Marcelo Escudero asumirá la conducción técnica como entrenador interino por tercera vez para encarar el choque ante el Taladro. En paralelo, la comisión directiva ya comenzó la búsqueda de un sucesor definitivo, teniendo en carpeta a Hernán Crespo, Pablo Aimar, Gabriel Milito y Diego Cocca como los primeros candidatos que suenan para tomar las riendas del primer equipo.