Horas clave en River: tras la eliminación de la Sudamericana, Coudet dejaría de ser el DT

El ciclo de Eduardo Coudet al frente de River Plate llegó a un punto de quiebre definitivo. La dolorosa eliminación por penales ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana le propinó el golpe final a una etapa que ya venía tambaleando. En ese contexto, este jueves se convertiría en el último día del Chacho como entrenador del club, ya que tras la práctica vespertina en el Estadio Monumental se anunciaría oficialmente su desvinculación. Para comunicar la decisión, está prevista una conferencia de prensa a las 15 horas.