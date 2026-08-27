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Horas clave en River: tras la eliminación de la Sudamericana, Coudet dejaría de ser el DT

Tras la eliminación ante Independiente Santa Fe, este jueves podría sellarse el final del ciclo de Eduardo Coudet como DT de River.

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Horas clave en River: tras la eliminación de la Sudamericana, Coudet dejaría de ser el DT

El ciclo de Eduardo Coudet al frente de River Plate llegó a un punto de quiebre definitivo. La dolorosa eliminación por penales ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana le propinó el golpe final a una etapa que ya venía tambaleando. En ese contexto, este jueves se convertiría en el último día del Chacho como entrenador del club, ya que tras la práctica vespertina en el Estadio Monumental se anunciaría oficialmente su desvinculación. Para comunicar la decisión, está prevista una conferencia de prensa a las 15 horas.

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La seguidilla de malos resultados en el inicio del segundo semestre desgastó aceleradamente la figura del DT, quien ya venía siendo muy cuestionado por el público. Tras el tropiezo internacional, el técnico optó por no hablar en caliente y suspendió la habitual rueda de prensa. En su lugar, Coudet mantuvo una reunión con la alta dirigencia en el vestuario, donde terminaron de pactar los pasos a seguir para dar por cerrado su trabajo en la institución.

El propio DT ya había dejado una frase premonitoria a comienzos de agosto, luego de perder frente a Tigre en Victoria: "Si veo que no se empiezan a dar los resultados no le voy a hacer mal a River ni a los hinchas, ni a esta dirigencia que confió en mí".

Cómo afectaron las derrotas previas y la reacción de los hinchas al futuro de Coudet

El paso de Coudet por Núñez, iniciado en marzo tras el segundo ciclo de Marcelo Gallardo, quedó marcado por caídas sumamente complejas de digerir. Su etapa acumuló la derrota en el Superclásico frente a Boca, la caída en la final del Torneo Apertura ante Belgrano y la eliminación en Copa Argentina a manos de Aldosivi. A esto se le sumó la peor racha profesional en la historia del club por torneos de AFA, con seis derrotas consecutivas.

La caída de este miércoles provocó una fuerte manifestación de los hinchas en el hall del club, acordonada por un importante operativo policial, donde el público volvió a cantar el "que se vayan todos" e imploró por el retorno de Ramón Díaz, quien de todas formas no figura en los planes directivos.

¿Quién asumirá como DT interino y qué nombres suenan para reemplazar a Coudet?

Durante la práctica de esta tarde, el Chacho se despedirá de los futbolistas mientras el equipo debe dar vuelta la página rápidamente para visitar este domingo a las 15 a Banfield en el Florencio Sola, encuentro que contará con público visitante.

De manera inmediata, Marcelo Escudero asumirá la conducción técnica como entrenador interino por tercera vez para encarar el choque ante el Taladro. En paralelo, la comisión directiva ya comenzó la búsqueda de un sucesor definitivo, teniendo en carpeta a Hernán Crespo, Pablo Aimar, Gabriel Milito y Diego Cocca como los primeros candidatos que suenan para tomar las riendas del primer equipo.

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