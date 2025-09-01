En vivo Radio La Red
Deportes
Fórmula 1
Argentina
FÓRMULA 1

La FIA respalda a la Argentina: ¿vuelve la Fórmula 1 al país?

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, destacó el trabajo del Automóvil Club Argentino y aseguró que el país “se merece” volver a recibir competencias internacionales, en el marco del Congreso Americano de la FIA en Asunción.

El automovilismo argentino recibió un fuerte respaldo internacional durante el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), celebrado en Asunción del Paraguay entre el 25 y el 28 de agosto. Allí, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, expresó su apoyo al regreso del Campeonato Mundial de Rally (WRC) y de otras categorías FIA al país, destacando la labor del Automóvil Club Argentino (ACA).

“Es bueno estar en un lugar donde te quieren, donde sos bienvenido”, afirmó Ben Sulayem en declaraciones a Cadena 3. Además, aseguró que la delegación del ACA demostró que “Argentina se merece el evento”, destacando que sus dirigentes “son dinámicos, quieren marcar la diferencia y son serios sobre el deporte”.

image

Qué significa el respaldo de la FIA para Argentina

El apoyo explícito de la FIA refuerza las gestiones del ACA para devolver al país competencias internacionales, algo que los fanáticos del deporte motor esperan desde hace años. Argentina fue sede del WRC de forma casi ininterrumpida hasta 2019 y supo albergar en el pasado categorías de gran relevancia, como la Fórmula 1.

El presidente de la FIA subrayó que “tenemos que apoyarlos”, en referencia a la tarea del ACA, y dejó abierta la posibilidad de que, con este respaldo institucional, Argentina vuelva a insertarse en el calendario global del automovilismo.

Qué logros obtuvo el ACA en el Congreso Americano de la FIA

El ACA, encabezado por su presidente César Carman, recibió un premio en el marco del “FIA Innovation Challenge 2025” gracias a su proyecto “Somos equipo – La fuerza de la unidad en acción”, que promueve el trabajo colaborativo como motor de innovación institucional.

Carman aseguró que esta distinción “demuestra que vamos en la dirección correcta”, al remarcar que la entidad se encuentra en un proceso de modernización enfocado en innovación, alianzas estratégicas y renovación de metodologías de trabajo.

El dirigente también destacó que el Congreso, que reunió a 33 delegaciones de clubes de las Américas, es “una referencia ineludible del calendario internacional” y un espacio clave para profundizar vínculos que permitan fortalecer el ecosistema del automovilismo y la movilidad en la región.

Qué otros anuncios se hicieron en Paraguay

El encuentro, que contó con la presencia del presidente paraguayo Santiago Peña, dejó varias novedades para el automovilismo regional. Una de ellas fue la confirmación del Rally del Paraguay como parte del calendario del Campeonato Mundial de Rally por primera vez en la historia, lo que marca un hito para Sudamérica.

Además, Argentina presentó oficialmente los FIA Esports Sudamérica 2025, que tendrán su primera fecha el 14 de noviembre en la sede central del ACA en Buenos Aires. Competidores de más de 15 países participarán de este evento que consolida al país como referente también en el terreno del automovilismo digital.

Qué impacto puede tener este respaldo en el futuro del automovilismo argentino

El apoyo de la FIA no solo refuerza las gestiones del ACA para traer nuevamente al WRC, sino que también abre la posibilidad de soñar con el retorno de la Fórmula 1 al país, una idea que circula en distintos sectores del automovilismo argentino desde hace tiempo.

Con la mirada puesta en la innovación, la seguridad vial y el desarrollo de nuevas disciplinas como los esports, Argentina busca consolidarse como un actor central en la región. El “total apoyo” de la FIA, expresado públicamente por Ben Sulayem, representa un paso decisivo en ese camino.

