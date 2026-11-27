Cómo fue el año de Francisco Álvarez y qué pasó con la situación económica en Argentinos Juniors

El ciclo de Francisco Álvarez en el conjunto de La Paternal parece haber llegado a su conclusión, especialmente después del malestar que provocó en la cúpula directiva un reclamo salarial que el defensor hizo público a través de los medios de comunicación y no por la vía interna.

El trasfondo responde a una delicada situación financiera en la institución, un cuadro que el propio futbolista expuso tras la eliminación frente a Independiente: “Hay chicos que no pueden pagar el alquiler. Mismo la gente que está trabajando en el staff. El clima en el vestuario es incómodo también. Nos miente, un día te dicen que va a llegar esa plata y ni aparece”, había manifestado el zaguero.

En el plano estrictamente deportivo, durante una temporada 2026 que ya concluyó para Argentinos Juniors, Álvarez disputó 36 partidos oficiales, convirtió tres goles y recibió doce tarjetas (once amonestaciones y una expulsión).