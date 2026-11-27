Vandalismo rural: cuáles son las penas por ingresar ilegalmente a un campo

La modificación del Código Penal establece castigos para quienes ingresen a establecimientos agropecuarios sin el consentimiento de las personas autorizadas para permitirles el acceso.

La pena prevista para estos casos será de un mes a un año de prisión, aunque podrá elevarse hasta dos años cuando se produzcan determinadas circunstancias agravantes.

Entre ellas se encuentran las situaciones en las que el ingreso ilegal interfiera significativamente con las tareas productivas o represente un riesgo concreto para las personas, los animales o los cultivos.

Estas sanciones serán aplicables siempre que los hechos no constituyan otro delito para el cual la legislación contemple una pena mayor.

Rotura de silobolsas y ataques a la producción: cuándo podrán aplicarse penas de hasta 10 años

Uno de los puntos centrales de la reforma está relacionado con los ataques intencionales contra los bienes destinados a la producción agropecuaria. La legislación establece penas de entre dos y ocho años de cárcel, además de multas equivalentes a entre tres y 12 veces el perjuicio económico provocado.

Las sanciones alcanzarán los daños deliberados sobre silobolsas y otros elementos que integran la cadena productiva del sector.

El máximo de la pena podrá llegar a los 10 años de prisión ante circunstancias agravantes relacionadas con la participación coordinada de tres o más personas y las consecuencias sobre la producción, su continuidad, traslado o comercialización.

De esta manera, la reforma busca contemplar no solamente la destrucción de bienes materiales, sino también las pérdidas económicas y las interrupciones que estos episodios pueden provocar en la actividad agropecuaria.

Cómo votaron los senadores la ley contra el vandalismo rural

La aprobación de la iniciativa contó con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y diferentes bloques provinciales. La discusión también expuso diferencias dentro del peronismo, donde seis de sus 22 legisladores respaldaron el proyecto.

Entre los senadores peronistas que votaron a favor estuvieron Adán Bahl (Entre Ríos), Marcelo Lewandowski (Santa Fe), Sergio Uñac (San Juan), Cándida López (Tierra del Fuego), Carlos Linares (Chubut) y Daniel Bensusán (La Pampa).

Con el resultado de 49 votos positivos y nueve negativos, la iniciativa completó su recorrido parlamentario y quedó en condiciones de ser promulgada por el Poder Ejecutivo.

Las entidades del campo celebraron la aprobación de la ley

‼️ Vandalismo rural: el Senado convirtió en ley una iniciativa impulsada y redactada desde CRAConfederaciones Rurales Argentinas celebra la aprobación definitiva de una propuesta que busca fortalecer la protección de la propiedad privada y la producción agropecuaria. La iniciativa fue trabajada y redactada por los dirigentes de CRA Juan Carlos Goya y Adrián Luna Vázquez, y logró avanzar en el Congreso hasta convertirse en ley.Link a la nota ▶️ https://t.co/2oEv8vdxqS — CRA (@CRAprensa) November 27, 2026

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresaron su satisfacción por la sanción de la normativa, que responde a una demanda sostenida durante años por representantes del sector agropecuario.

La entidad destacó el trabajo de sus dirigentes para trasladar los reclamos de los productores al ámbito legislativo y conseguir herramientas jurídicas específicas frente a los ataques contra establecimientos rurales.

Para las organizaciones del campo, los episodios de vandalismo no solo afectan la propiedad privada, sino que también ponen en riesgo las inversiones y el desarrollo de las economías regionales.

La sanción de la ley representa un cambio en el tratamiento penal de estos hechos, al establecer disposiciones orientadas específicamente a proteger la actividad agropecuaria y los bienes necesarios para su funcionamiento.

Ahora, la normativa deberá atravesar la instancia de promulgación y publicación en el Boletín Oficial.