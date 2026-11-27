Sin embargo, esa postura no habría sido bien recibida por su hija y terminó profundizando el distanciamiento familiar. “Nos distanciamos. No conocí a las chicas, a Fran y a Isi. Fue terrible, porque para mí eran Wanda y Zaira chiquitas”, recordó sobre Francesca e Isabella, las hijas de la pareja.

Asimismo, consultado sobre si el alejamiento también había sido una decisión del futbolista, Andrés reconoció que hubo responsabilidad de ambas partes. “Fue mutuo. Creo que él no me soporta, claramente, porque no le doy el lugar y para mí… totalmente ajeno a lo que yo quiero. Y yo estaba apoyando mucho a Maxi”, expresó.

Pero hubo una situación puntual que terminó de quebrar el vínculo. Según contó, todo ocurrió cuando uno de los hijos de Wanda llamó papá a Mauro. “Fue cuando el más chiquito, que además de ser el abuelo soy el padrino, le dijo papá. Para mí fue un puñal. Yo no cambio esa dignidad de vida”, confesó.

Finalmente, remarcó que ese gesto espontáneo del nene le generó un profundo malestar y sentenció: “Le dijo papá y para mí… papá es Maxi. Ahí tuvimos un enfrentamiento”.

Cuál fue el gran error que Andrés Nara reconoció sobre su separación de Nora Colosimo

La historia de amor entre Andrés Nara y Nora Colosimo, padres de Wanda y Zaira Nara, tuvo un comienzo de película. Hace algunas semanas, la propia Nora sorprendió a sus compañeras de LAM (América TV) al revelar cómo fue el primer acercamiento con quien después se convertiría en su marido.

Todo comenzó con un inesperado cruce en plena calle, cuando ambos circulaban en sus respectivos autos. Según contó la angelita, Andrés la siguió durante varias cuadras y aprovechó cada semáforo para intentar conquistarla. "Íbamos por Avenida Libertador y en cada semáforo él se detenía, bajaba el vidrio y me hablaba. Es chamuyero", había relatado.

En tanto, en diálogo con PrimiciasYa.com, Andrés Nara reconstruyó aquel episodio y aportó detalles desconocidos de cómo logró acercarse a Nora, con quien terminó casándose apenas seis meses después de comenzar la relación.

"Venía de hacer una publicidad en una compañía y ella venía de ATC y justo la encuentro. Estaba bárbara, yo me puse al lado y empecé a chamullar por Libertador", recordó entre risas. Y agregó que el recorrido continuó hasta San Isidro, ya que él se dirigía hacia Tigre y ella rumbo a Boulogne.

"En un momento yo la encerré y le dije que la iba a seguir hasta la casa. Ella estaba en pareja y tenía novio. Y fuimos a tomar algo a un barcito y le prometí charlar unos minutos y después la dejaba libre. Y así fue", relató.

Con el correr de los encuentros, el vínculo se afianzó y Nora terminó su relación anterior. "A los seis meses nos casamos porque estábamos muy enganchados", explicó.

Sin embargo, Andrés también reconoció una decisión de aquella época que hoy lamenta. Según contó, le pidió a Nora que abandonara por completo su actividad laboral y las propuestas publicitarias que recibía.

"Le dije que nos casamos pero le dije que deje absolutamente todo. Y dejó todo desgraciadamente por mí", admitió.

Finalmente, reconoció que hoy habría actuado de otra manera y destacó la excelente relación que mantienen. "Con Nora hablamos todos los días", aseguró. Además, contó que tiene un buen vínculo con Rafa, la actual pareja de su exmujer, y que suelen compartir los domingos en familia.