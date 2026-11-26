En aquella competencia, el seleccionado islandés protagonizó una de las mayores sorpresas del certamen al eliminar a Inglaterra en los octavos de final con una victoria por 2-1. Su participación en el torneo terminó en los cuartos de final, instancia en la que Islandia perdió por 5-2 frente a Francia.

EL comunicado del Víkingur Reykjavík (IG: vikingurfc)

En 2020, el arquero regresó al fútbol de su país para incorporarse a Víkingur Reykjavík, institución en la que protagonizó una exitosa etapa de su carrera profesional. Con ese equipo conquistó cuatro campeonatos de liga y tres copas nacionales, consolidándose como una figura destacada del fútbol islandés.

El emotivo homenaje antes del partido contra la Selección argentina

La historia del arquero islandés también tuvo un vínculo especial con la Selección argentina de Lionel Scaloni. En junio de este año, cuando Islandia se encontraba en Estados Unidos para disputar un amistoso frente al conjunto albiceleste, sus compañeros tuvieron un emotivo gesto de apoyo en medio de su tratamiento contra el cáncer.

Durante la concentración en Auburn, Alabama, los futbolistas islandeses posaron para una fotografía con una camiseta que llevaba el nombre de Jónsson, en una muestra de afecto y acompañamiento.

El homenaje del plantel de Islandia para Jonsson ante de jugar ante Argentina. (Foto: IG/footballiceland).

El homenaje se realizó en la previa del encuentro ante Argentina, que terminó con una victoria por 3-0 para el equipo dirigido por Scaloni, con goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada.

A pocos meses de aquella muestra de cariño, la noticia de su fallecimiento provocó un profundo dolor en el fútbol islandés, donde será recordado por su trayectoria y por haber integrado una de las generaciones más importantes de la historia deportiva de su país.