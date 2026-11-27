La creatinina es una sustancia de desecho que el organismo produce diariamente, principalmente como resultado del metabolismo de los músculos. Los riñones se encargan de filtrarla de la sangre y eliminarla mediante la orina.

Para explicar cómo funciona este proceso, Sanagustín utiliza una comparación con la chimenea de una casa: si sale mucho humo, puede deberse a que existe una obstrucción o una falla en la estructura, pero también a que se está cocinando más de lo habitual. En el organismo, esto último puede relacionarse con una mayor masa muscular o un consumo elevado de proteínas, que incrementan la producción de creatinina sin que necesariamente exista una enfermedad renal.

Por este motivo, un resultado elevado en un análisis aislado no alcanza para confirmar un problema en los riñones.

Qué hacer cuando un análisis muestra creatinina alta

El especialista propone cinco pasos para evaluar un resultado elevado:

Evitar decisiones apresuradas: no iniciar tratamientos ni tomar medidas drásticas a partir de un único análisis.

Revisar factores transitorios: considerar si hubo deshidratación, ejercicio físico intenso, fiebre o consumo de determinados medicamentos antes del estudio.

Repetir el análisis: cuando corresponda, realizar una nueva extracción en condiciones controladas, con adecuada hidratación, en ayunas y sin esfuerzos físicos exigentes el día anterior. El seguimiento debe ser indicado por un profesional.

Evaluar otros indicadores: solicitar un perfil renal que incluya la tasa de filtrado glomerular, urea, potasio, sodio, otros electrólitos y análisis de orina.

Revisar medicamentos y suplementos: identificar posibles efectos de los fármacos y productos nutricionales que se estén consumiendo.

Cuáles son los valores habituales de creatinina

Los valores de referencia pueden variar según el sexo y la masa muscular. Como orientación, Sanagustín señala los siguientes rangos:

Hombres adultos: entre 0,7 y 1,3 mg/dL.

Mujeres adultas: entre 0,6 y 1,1 mg/dL.

En adultos jóvenes, los valores a partir de 1,5 mg/dL requieren seguimiento, mientras que los superiores a 2,0 mg/dL necesitan una investigación más profunda de sus causas.

Sin embargo, el médico remarca que también es importante observar la evolución de los resultados. Por ejemplo, pasar de 1,0 mg/dL a 1,9 mg/dL en el transcurso de un año representa una tendencia que requiere una evaluación médica acelerada.

Qué señales pueden indicar un problema renal

La creatinina elevada requiere especial atención cuando aparece acompañada de otros indicadores de alteración renal.

Entre los principales factores que menciona el especialista se encuentran:

Una tasa de filtrado glomerular inferior a 60 mL/min/1,73 m² de manera sostenida.

Presencia de proteínas en la orina, que puede manifestarse como una orina persistentemente espumosa.

Fatiga extrema, hinchazón o edema persistente.

Hipertensión arterial de difícil control a pesar del tratamiento.

Pérdida manifiesta del apetito.

Cómo cuidar la función de los riñones

Sanagustín destaca la importancia de mantener hábitos que contribuyan a proteger la salud renal. Entre las medidas que recomienda se encuentran controlar la presión arterial, la glucemia, el colesterol y el peso corporal.

También señala la importancia de reducir el consumo de sal y alimentos ultraprocesados, mantener una rutina de actividad física adaptada y garantizar un descanso adecuado.

La hidratación debe ajustarse a las necesidades de cada persona. Beber más agua no siempre resulta beneficioso: en pacientes con retención de líquidos por problemas renales o cardíacos, un consumo excesivo puede agravar la situación.

En cuanto a la alimentación, el especialista recomienda moderar el consumo de proteínas. Una ingesta excesiva de carne puede aumentar el trabajo renal, mientras que las restricciones extremas pueden favorecer la pérdida de masa muscular y la desnutrición. Por eso, plantea reducir moderadamente las carnes rojas y procesadas y combinar fuentes de proteínas animales magras y vegetales, con supervisión profesional.

¿Las infusiones ayudan a limpiar los riñones?

El médico también analiza algunas plantas e infusiones populares. Entre ellas menciona el hibisco, que puede contribuir a reducir la presión arterial; el diente de león, que tiene un efecto diurético suave; el jengibre y la cúrcuma, por sus propiedades antiinflamatorias, y el ajo, por sus beneficios vasculares y metabólicos.

Sin embargo, advierte que ninguna infusión es segura para todas las personas. Algunas pueden agravar los niveles elevados de potasio o interferir con medicamentos para la presión arterial y la diabetes. Además, quienes tienen una restricción de líquidos indicada por su equipo médico deben contabilizar también el consumo de té.

Por eso, recomienda consultar con un médico o nutricionista renal antes de incorporar preparados de este tipo.

¿Qué otros factores pueden elevar la creatinina?

Además de una posible alteración de la función renal, existen diferentes situaciones que pueden modificar los niveles de creatinina en sangre:

Deshidratación.

Mayor masa muscular.

Consumo reciente de grandes cantidades de carne o suplementos proteicos.

Ejercicio físico intenso antes de la extracción.

Uso de suplementos de creatina.

Determinados medicamentos, como fenofibrato, trimetoprima o cimetidina.

Ayunos prolongados y cuadros febriles.

El tiempo que tarda en normalizarse el valor depende de la causa. Cuando se relaciona con factores reversibles, como la deshidratación o el cese de la suplementación, puede volver a los niveles habituales en pocos días. Si existe una lesión estructural renal, la recuperación puede demandar semanas o estabilizarse en un nuevo nivel de funcionamiento.

Qué medicamentos pueden afectar los riñones

Sanagustín diferencia los riesgos según el tipo de analgésico. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como el ibuprofeno, el diclofenaco y el naproxeno, pueden afectar la función renal, especialmente cuando se utilizan en dosis elevadas o durante períodos prolongados.

En cambio, el paracetamol presenta un riesgo renal muy bajo cuando se administra en las dosis correctas. Los opioides, como el tramadol y la codeína, no dañan directamente la estructura renal, mientras que los analgésicos tópicos tienen un impacto mínimo. La aspirina en dosis bajas tampoco genera un efecto negativo significativo sobre los riñones.

El riesgo aumenta con el uso prolongado, las dosis altas, la deshidratación, la existencia de enfermedad renal previa y la combinación de varios analgésicos.

¿Se puede revertir una enfermedad renal crónica?

El especialista explica que la enfermedad renal crónica se clasifica en cinco etapas, de acuerdo con la capacidad de filtrado glomerular:

Etapa 1: filtrado superior a 90.

Etapa 2: filtrado entre 60 y 89.

Etapa 3: filtrado entre 30 y 59.

Etapa 4: filtrado entre 15 y 29.

Etapa 5: filtrado inferior a 15.

En los casos de enfermedad renal crónica avanzada, como la etapa 4, Sanagustín aclara que no es posible recuperar completamente la estructura del tejido renal. Sin embargo, pueden conseguirse mejorías funcionales importantes y algunos pacientes pueden pasar de una etapa 4 a una etapa 3.

Para ello, señala que es necesario un abordaje médico integral que incluya el control de la presión arterial y la diabetes, el tratamiento farmacológico adecuado, una alimentación adaptada, el seguimiento de los electrólitos, una hidratación individualizada y la evitación de medicamentos que puedan dañar los riñones.