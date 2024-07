La FUERTE advertencia a Maligno Torres para evitar que le saquen la medalla de oro

En medio de los festejos, tuvo que cumplir con el control antidoping. "No tomes nada abierto, eh", le advirtió alguien de su equipo.

Incluso, mientras daba una entrevista a TyC Sports, el medallista argentino reconoció que le habían aconsejado no tomar de ninguna botella que le den abierta previamente para evitar el riesgo de ingerir alguna sustancia prohibida que pudiera resultar en un doping positivo y la pérdida de su medalla de oro. "No tomé nada, me dijeron que agarre lo que quiera pero que no tome de ninguna botella que me den abierta", aseguró.

Quién es el Maligno Torres: la emotiva historia del argentino que ganó la medalla dorada en los JJ.OO

José "Maligno" Torres Gil ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Nacido en Bolivia hace 29 años, y cordobés por adopción, que se consagró campeón en los Juegos Panamericanos de Santiago 2024, dejó su huella en el BMX freestyle, superando el asma y una gran cantidad de lesiones a lo largo de su carrera, y le dio su primera medalla a Argentina en esta edición de los JJ.OO.

Durante la premiación, el "Maligno" procesó internamente todo el esfuerzo y el camino que lo llevaron hasta este momento histórico, con un físico que ha soportado golpes y raspones de todo tipo. Incluso se dio varios golpes durante los entrenamientos previos a las preliminares. Pero Maligno superó todo y hoy está en la cúspide del BMX Freestyle. El esfuerzo de sus entrenadores valió la pena cuando, empapado en sudor, celebró una conquista única.

“Tuve muchas lesiones. Cuando quedé inconsciente después de golpearme, no fue tan grave porque no te acordás nada, jaja. Tengo todo el lado izquierdo del cuerpo quebrado y operado, pero por suerte todo tiene titanio y en los escáneres de los aeropuertos no tengo problemas. En cambio, hay compañeros que tienen implantes de acero inoxidable y siempre los están frenando, revisando y tienen que explicar por qué tienen un fierro ahí adentro. Yo paso directo, jaja”, le decía antes de los Juegos a La Nación, hablando de las particularidades de su deporte.

¿Dónde nació José 'Maligno' Torres?

El "Maligno" nació en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y vivió allí hasta los 11 años, cuando su familia se mudó al barrio Urca en Córdoba. Una tarde, mientras jugaba al fútbol en el parque con su hermano, descubrió su amor por la bicicleta: "A lo lejos vimos que había muchos chicos saltando en bici y en skate. Nos acercamos y cuando uno hizo una prueba girando de cabeza, que se llama flair, nos generó una gran atracción y adrenalina. Le pedimos prestada la bicicleta y ahí empezó todo… no hubo vuelta atrás”, contó el ganador olímpico en una entrevista con La Nación.

En 2023, Torres ganó la medalla de oro en la reconocida competencia X Games en Estados Unidos, convirtiéndose en el primer argentino en lograrlo. La primera vez que fue invitado, en 2018, ya había mostrado su nivel al quedar en segundo puesto en la clasificación, aunque una fractura lo dejó fuera del torneo. Al año siguiente, fue invitado directamente al cuadro principal.