La difícil decisión que tomó Lionel Scaloni de cara al partido ante Colombia

A pesar de haber sido convocado para los compromisos de Eliminatorias y participar de los entrenamientos en Ezeiza, el cuerpo técnico argentino, liderado por Scaloni, no lo vio en plenitud física, por lo que decidió no incluirlo en el banco de suplentes en el último partido ante Chile. Ante la persistencia del dolor, Musso no viajó a Colombia y quedó al margen del plantel.

Aunque la Scaloneta tuvo que lidiar con varias bajas importantes por lesiones —Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi, y el capitán Lionel Messi—, el arco argentino seguirá bien cubierto. Emiliano "Dibu" Martínez será titular, con Gerónimo Rulli y Walter Benítez como alternativas en caso de ser necesario.

El equipo argentino llega a Barranquilla con el objetivo de seguir sumando en el camino al Mundial 2026, sabiendo que se enfrentarán a una Colombia siempre difícil y en un clima caluroso que puede jugar un papel importante en el desarrollo del encuentro.