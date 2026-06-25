Conmoción: la Federación Venezolana confirmó quiénes son los futbolistas desaparecidos tras los trágicos terremotos

El deporte de la región se encuentra en un estado de absoluta consternación mientras se asimilan los devastadores impactos de la catástrofe natural en el Caribe. El fútbol venezolano atraviesa horas de profunda incertidumbre tras los terremotos que sacudieron al país. Al tiempo que los cuerpos de emergencia y las fuerzas de seguridad continúan de forma ininterrumpida con las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por los colapsos, la Federación Venezolana de Fútbol informó oficialmente que siete futbolistas permanecen desaparecidos. La preocupación crece de forma exponencial minuto a minuto en los clubes locales y en la comunidad deportiva internacional.