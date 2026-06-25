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PREOCUPACIÓN TOTAL

Conmoción: la Federación Venezolana confirmó quiénes son los futbolistas desaparecidos tras los trágicos terremotos

La entidad máxima del fútbol de ese país emitió un comunicado en medio de las tareas de rescate que se desarrollan tras la catástrofe natural. Entre los nombres que permanecen incomunicados se encuentra un juvenil de 18 años con proyección en La Vinotinto.

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Yimvert Berroterán fue visto por última vez en el sector de Los Corales

Yimvert Berroterán fue visto por última vez en el sector de Los Corales, una de las zonas más afectadas por el fenómeno sísmico. 

El deporte de la región se encuentra en un estado de absoluta consternación mientras se asimilan los devastadores impactos de la catástrofe natural en el Caribe. El fútbol venezolano atraviesa horas de profunda incertidumbre tras los terremotos que sacudieron al país. Al tiempo que los cuerpos de emergencia y las fuerzas de seguridad continúan de forma ininterrumpida con las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por los colapsos, la Federación Venezolana de Fútbol informó oficialmente que siete futbolistas permanecen desaparecidos. La preocupación crece de forma exponencial minuto a minuto en los clubes locales y en la comunidad deportiva internacional.

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La lista de deportistas de los que no se tiene rastro tras el desastre telúrico generó un fuerte impacto, afectando tanto a planteles de la máxima categoría como a los procesos de formación nacional. Entre los nombres de los afectados se encuentra Yimvert Berroterán, actual integrante de la Selección Sub-20 y considerado una de las grandes promesas de La Vinotinto. Además del juvenil de 18 años, las autoridades gubernamentales y los principales organismos deportivos del país buscan intensamente a Juan Manuel Pimentel Berríos, Mainell Rondón, Fausto Escobar, Rubén Rovaina, Robert Pérez y Kleudes García, de quienes tampoco se han recibido reportes sobre sus paraderos.

Quién es Yimvert Berroterán, el juvenil de la Selección de Venezuela que está desaparecido

La noticia sobre la desaparición del futbolista encendió las alarmas de los cuerpos técnicos de los combinados nacionales debido a su constante evolución táctica. Berroterán, de apenas 18 años, es considerado una de las promesas de las divisiones juveniles de La Vinotinto, contando con una proyección valorada dentro del sistema de selecciones del país.

El joven futbolista se ha destacado de manera recurrente en el ámbito local por su marcada habilidad técnica, su despliegue físico en el campo de juego y su alto nivel de compromiso con el equipo en cada convocatoria. En su paso por la Selección Sub-17, el mediocampista aportó 3 goles en un total de 17 partidos disputados, consolidándose como una pieza habitual en el proceso formativo que administra la federación.

En qué club juega Yimvert Berroterán y cómo venía siendo su temporada

La actualidad del volante central se desarrollaba en la máxima división de la liga local, donde daba pasos firmes hacia la consolidación en primera división. A nivel de clubes, el joven futbolista pertenece a la UCV FC (Universidad Central de Venezuela), institución en la que comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional.

Durante el transcurso de la presente temporada, el juvenil de 18 años venía sumando experiencias en el primer equipo para acelerar su ritmo de competencia. Había disputado 3 encuentros oficiales, acumulando un total de 32 minutos en cancha, en lo que formaba parte de un proceso progresivo de adaptación al máximo nivel del fútbol venezolano antes de que la catástrofe detuviera por completo la actividad ordinaria. Los esfuerzos de la federación y las instituciones civiles permanecen enfocados en el rastreo de los escombros para hallar novedades sobre los siete atletas.

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