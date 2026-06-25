Conmoción: la Federación Venezolana confirmó quiénes son los futbolistas desaparecidos tras los trágicos terremotos

En qué club juega Yimvert Berroterán y cómo venía siendo su temporada

La actualidad del volante central se desarrollaba en la máxima división de la liga local, donde daba pasos firmes hacia la consolidación en primera división. A nivel de clubes, el joven futbolista pertenece a la UCV FC (Universidad Central de Venezuela), institución en la que comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional.

Durante el transcurso de la presente temporada, el juvenil de 18 años venía sumando experiencias en el primer equipo para acelerar su ritmo de competencia. Había disputado 3 encuentros oficiales, acumulando un total de 32 minutos en cancha, en lo que formaba parte de un proceso progresivo de adaptación al máximo nivel del fútbol venezolano antes de que la catástrofe detuviera por completo la actividad ordinaria. Los esfuerzos de la federación y las instituciones civiles permanecen enfocados en el rastreo de los escombros para hallar novedades sobre los siete atletas.